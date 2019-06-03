Голос. Діти: участники растопили сердца Софии Ротару и Нины Матвиенко (видео)

Второй эпизод 5 сезона шоу Голос. Діти запомнился зрителям не только выступлениями юных участников проекта, но и появлением культовых артистов.

Так, настоящим сюрпризом для присутствующих в зале и для телезрителей стало появление на шоу Нины Матвиенко, которая пришла, чтобы поддержать восьмилетнюю Дарину Вицан. Девочка хочет популяризовать украинские народные песни, ведь они, по ее мнению, самые мелодичные и нежные. Юная вокалистка мечтает стать такой же знаменитой, как Нина Матвиенко, именно поэтому выбрала ее песню "Квітка-душа". Дарина уже давно мечтала попасть на Голос. Діти и пообещала маме, что если не пройдет в этот раз, то будет пробовать снова и снова. Девочка даже не подозревала, что за кулисами ее поддерживает сама Матвиенко.

"Це світло нашої нації", - прокомментировала выступление певица и спела с девочкой дуэтом.

Дарина прошла дальше и будет бороться за победу в команде Дзидзьо.

Дарина Вицан на шоу Голос. Діти 5

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А 13-летняю Аделину Иордаки из Молдовы, которая развернула все тренерские кресла, и пошла в команду "Время и Стекло", поддержала сама София Ротару, пожелав в видео-обращении девочке удачи.

"На этом замечательном проекте Голос. Діти я поддерживаю мою землячку Аделину Иордаки. Дорогая Аделина, тебе всего тринадцать, а ты так круто поешь. Так держать, я за тебя буду болеть. Желаю тебе и всем участникам этого проекта удачи и хорошего настроени", - сказала Ротару.

Аделина Иордаки на шоу Голос. Діти 5

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Также на сцене в тот вечер блистали:

десятилетняя Богдана Школьная, которая несмотря на юный возраст и проблемы со здоровьем, пришла на проект со взрослой, светлой миссией;

Богдана Школьная на шоу Голос. Діти 5

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10-летний Егор Уманец из Одессы, который пришел на проект, чтобы доказать отцу, что вокалист - это серьезная профессия;

Егор Уманец на шоу Голос. Діти 5

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семилетняя Вероника Морская из Белой Церкви, которая удивила всю страну и тренеров.

Вероника Морская на шоу Голос. Діти 5

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Ранее мы писали о том, что юная украинка поразила судей и зрителей Голос. Діти 5.