Голодомори в Україні: скільки разів "совєти" чинили геноцид нашого народу

Історія українського народу сповнена сторінками боротьби за нашу свободу та незалежність. Нерідко це траплялося шляхом численних смертей невинних людей.

Скільки українців вбив СРСР за роки знущань - читайте в матеріалі Styler.

Скільки було голодоморів?

Згідно з історичними датами українська історія налічує три голодомори в різні проміжки часу. Усі вони були штучними та зробленими руками кремлівських політиків.

Так, часом однією з причин голоду був неврожай на полях, але якби в селян не забирали бодай того, врятувати можна було б мільйони українських життів.

Голодомор 1921-1923

Це було масове знищення корінного українського населення в південних областях Української СРР. Того року врожай був достатнім для забезпечення населення. Проте в селян конфісковували хліб і вивозили його до Росії.

На диво, Раднарком визнав, що в Україні є деякі регіони, які голодують. Тоді на це не було так званої "інформаційної блокади".

Станом на перше травня 1922-го у п'яти українських губерніях від голоду потерпало та помирало близько 7 000 000 осіб. Близько 40% становили діти. Однак державну допомогу отримувало не більше 7,5% голодних.

Селяни на Донеччині збирають померзлу картоплю (фото: Радіо Свобода)

Закордонні організації почали активно допомагати Україні, забезпечуючи населення продовольством. Вони надавали десятки мільйонів пайків у той час, як державна допомога становила якихось десятки тисяч. Тільки із закордонною допомогою вдалося подолати страшне масове голодування.

Голодомор 1932-1933

Цей голодомор визнано геноцидом і вважають найстрашнішим злочином проти людства. Він був повністю штучним і забрав життя мільйонів навіть ще не народжених українців.

Однією з головних його цілей було придушити повстанські рухи українських селян проти колективізації. Це означало об'єднання господарств селян і повний контроль держави над ними.

Керуючись старими методами, "совєти" забирали в людей хліб. Головним на це аргументом були слова: "Перший хліб державі". Але забирали не перший, а весь до останку.

У селян примусово відбирають хліб (фото: Радіо Свобода)

Факти та докази цього Голодомору ретельно приховували та знищували будь-які згадки про нього. Для порівняння голод на Поволжі 1921-1922 роках та голод під час блокади Ленінграду висвітлювались в радянських засобах масової інформації.

Точної цифри загиблих під час цього Голодомору немає досі. За різними оцінками, загальна кількість становить від майже чотирьох до шести мільйонів осіб.

Голодомор 1946-1947

Як повідомляють в Інституті дослідження Голодомору, масовий штучний голод 1946–1947 рр. був результатом злочинної діяльності комуністичного режиму.

Це були часи повоєнної розрухи, і радянська влада вирішила скористатися досвідом організації Голодомору 1932–1933. Вони вилучили майже все збіжжя, овочі та м'ясо й вивезли поза межі України.

При цьому відновили колгоспну систему роботи господарств, коли селяни працювали цілий рік, отримуючи плату лише двічі за цей час.

Примусова робота в колгоспах була майже не оплачуваною (фото: Вікіпедія)

"З 1945 по 1947 р. я був головою колгоспу. У 1947 році був голод. Пекли млинці з картопляних лушпайок, їли все. Пухли від недоїдання. Крали на колгоспних полях зерно, буряки. За крадіжку мішка буряків трьох колгоспників посадили у в'язницю на 8 років, а мене було звільнено з посади голови колгоспу", - розповідав голова колгоспу села Дніпропетровської області Григорій Семенович Бугай.

Керівництво СРСР ретельно приховувало від світу факт масового голоду. Документи, які висвітлювали механізм творення голоду, йшли під грифом "таємно", "цілком таємно", "особисто".

Такі дії Кремля спричинили смерті мільйонів людей. У 1947 в республіці налічувалося понад 1,5 мільйона хворих на дистрофію, з них 77,1% складали сільські жителі. Більшість із них померла.

Як вшановують пам'ять жертв Голодоморів?

В Україні знято безліч фільмів і написано кілька книжок про події тих жахливих часів.

Найвідомішим витвором сучасності є фільм "Поводир", який розповідає про мандри Радянською Україною американського хлопчика та українського сліпого музики напередодні та під час Голодомору.

А серед творів літератури визначним вважають "Жовтого князя", написаного Василем Баркою.

Також в Україні існує традиція покладання квітів до меморіалів і запалювання свічки рівно 26 листопада о 16:00.