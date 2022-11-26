Як діди росіян морили голодом українців: моторошні кадри, які не можна забувати

26 листопада українці згадують жертв Голодомору 1932-1933 років. Це були страшні часи, коли радянська влада воліла знищити українську націю будь-якими, навіть найжорстокішими, методами.

Жахливі та водночас унікальні кадри 1932-1933 років - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Попри сувору заборону радянської влади документувати події Голодомору будь-яким чином, щоб приховати злочини проти людства, іноземці все одно приїжджали, щоб розповісти громадськості про побачене.

Серед сміливців, які все-таки зробили світлини, були австрієць Александр Вінербергер, американці Джеймс Еббе і Вайтінг Вільямс та українець Микола Бокань.

"Світлини Вінербергера показують геноцид, який Кремль намагався приховати від світу. Він залишив неймовірний спадок: не тільки зміг таємно зробити багато фотографій голоду, але й переправив їх на свою батьківщину, в Австрію", - розповідає ініціаторка створення фотобази Голодомору Лана Бабій в коментарі Радіо Свобода.

Загиблий від голоду чоловік (фото: radiosvoboda.org)

Сільський будинок в Україні, жителі якого померли з голоду в 1933 році (фото: radiosvoboda.org)

Труп загиблого від голоду на вулиці у центрі Харкова (фото: radiosvoboda.org)

Мертві від голоду та люди при смерті біля паркану (фото: radiosvoboda.org)

На тротуарі лежить тіло маленької дитини, яка померла від голоду (фото: radiosvoboda.org)

Сім'я, яка не їла хліба 300 днів, обідає (фото: radiosvoboda.org)

В Україні також існує фонд Центрального державного кінофотофоноархіву імені Пшеничного. У ньому можна знайти фото, які зайвий раз підтверджують Голодомор 1932-33 років в Україні.

Голодний хлопчик зі здутим животом (фото: radiosvoboda.org)

Мати та дитина, яка виснажена голодом (фото: radiosvoboda.org)

Чоловік, який загинув від голоду (фото: radiosvoboda.org)

Селяни на Донеччині збирають мерзлу картоплю, щоб поїсти (фото: radiosvoboda.org)

Мати з дитиною йдуть із села в пошуках їжі (фото: radiosvoboda.org)

У селян забирають зібране зерно, кажучи, що це на користь держави (фото: radiosvoboda.org)

Росіяни знищували українців протягом століть, але ми ніколи не здавалися та боролися за свою свободу будь-якою ціною. Часто ця боротьба вартувала нам життів найкращих серед нас, але зараз ми продовжуємо їхню справу, в якій Росія нарешті отримає заслужене.