Голодал, не мог ходить и дышать: в Запорожье в больницу привезли малыша в жутком состоянии

В Запорожье мать издевалась над своим маленьким сыном и довела его до реанимации. Малыша привезли в больницу в жутком состоянии. Он не мог стоять, дышать, а на коже были жуткие раздражения.

Как рассказали волонтеры из Запорожья, им позвонил врач из детской больницы и попросил о помощи. В медицинское учреждение привезли маленького Кирюшу, которого полиция забрала у мамы. Она издевалась над мальчиком, не кормила его. Детали сообщила Злата Некрасова на своей странице в Facebook.

"Поступил в больницу малыш, зовут Кирюша, привезла его полиция, изъяли у мамы, он очень громко плакал, соседи не выдержали и вызвали полицию. И Слава Богу. Малыш был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, у него было тяжелое дыхание, видимо из-за долгой истерики, также у него проблема с кожей и атрофия мышц", - сообщила Некрасова.

Она добавила, что ребенка немедленно поместили в реанимацию, он очень худой. Судя по его состоянию, его долго не кормили и не давали ему самостоятельно ходить. Волонтеры и запорожский фонд помощи взяли мальчика под опеку, чтобы помочь ему побыстрее встать на ноги. Видео с Кириллом можно посмотреть тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге женщина пыталась напоить младенца алкоголем прямо на глазах у прохожих.

А также мы рассказывали о том, что под Винницей женщина посадила на цепь свою дочь-подростка.