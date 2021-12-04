Голландцы хотели на боевых вертолетах вывезти Цемаха из ОРДЛО: разведчик раскрыл детали операции

Офицер, руководивший успешной операцией украинской разведки и СБУ по захвату Цемаха, раскрыл детали о других предложениях осуществления мероприятия, которые звучали от Нидерландов.

"Голландцы очень долго пытались доставить Цемаха. Эта операция планировалась не один год на них. И они обращались в наши органы для этого, к нашему высшему руководству государства, к президенту, с просьбой помочь это сделать", - сказал бывший разведчик.

Червинский отметил, что так как был обнаружен этот свидетель, и жил он на территории Украины - это можно было сделать.

"Они даже планировали такие операции, пытались, рассматривали как возможность - проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, на двух боевых вертолетах, захватить его там и вывезти", - рассказал офицер.

Но украинские разведчики были убеждены, что такой способ бы не привел к положительному результату.

"Согласно нашим, как специалистам, мнениям, эта операция была почти невыполнима. То есть она бы не окончилась успехом на 90%. Но они хотели это делать, потому что им был так важен Цемах", - сказал Червинский.

Он пояснил, что боевик руководил "противовоздушной обороной" Снежного, и именно он выставлял "Бук" на позицию, из которой он произвел выстрел - запустил ракету и сбил "Боинг" с сотнями гражданских на борту.

После этого Цемах также "заметал следы".

"Когда они поняли, что сбили гражданский, а не военный самолет, они очень сильно испугались. Он сотрудничал с российским командованием, он транслировал всю информацию, что там происходит, и вывез этот российский экипаж, российских действующих офицеров с территории Снежного, вывез за границу, чтобы можно было скрыть это участие российских войск в сбитии "Боинга", - рассказал полковник.

Червинский добавил, что по этой причине Цемах был очень ценен для Гааги, так как мог подтвердить, что именно российские регулярные войска совершают террористические акты на территории Украины.

"Поэтому мы планировали очень тщательно, и в результате операции предприняли это мероприятие. Голландская сторона поначалу даже не поверила этому успеху, и они очень аплодировали... На самом высоком уровне руководство Нидерландов и Австралии звонили по телефону нашему руководству, президенту, премьеру, службам со словами благодарности, и с надеждой на то, что Цемах выступит ключевым свидетелем в Нидерландах в Гааге", - сказал он.

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