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Голий Ленні Кравіц показав, як виглядає його тіло у 59 років у кліпі українки (відео)

П'ятниця 13 жовтня 2023 14:10
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Голий Ленні Кравіц показав, як виглядає його тіло у 59 років у кліпі українки (відео) Ленні Кравіц (фото: скріншот з YouTube-каналу Lenny Kravitz)
Автор: Іванна Пашкевич

Здається, наче Ленні Кравіц п’є зранку не каву, а якийсь "еліксир молодості". Доказом цього може служити його нова відеоробота на пісню "TK421", де 59-річний співак продемонстрував своє розкішне тіло. Кліп, до речі, зняла для нього українка Таню Муїньо.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram режисерки.

Ленні Кравіц повністю оголився у новому кліпі

У новому ролику американський музикант постає повністю оголеним, демонструючи відмінну фізичну форму та треноване тіло.

Все найголовніше він прикриває лише одною долонею.

Голий Ленні Кравіц показав, як виглядає його тіло у 59 років у кліпі українки (відео)

Голий Ленні Кравіц показав, як виглядає його тіло у 59 років у кліпі українки (відео)

Голий Ленні Кравіц показав, як виглядає його тіло у 59 років у кліпі українки (відео)

Ленні Кравіц у кліпі Таню Муїньо (фото: скріншот з YouTube-каналу Lenny Kravitz)

Напередодні прем'єри знаменитий виконавець виклав у своїх соцмережах невеликий фрагмент кліпу, який змусив шанувальників його творчості передивлятись відео "мільйон разів".

Українська режисерка Таню Муїньо, яка зняла для зірки кліп, поділилася своїми враженнями від роботи з Ленні:

"З першого дня і до сьогодні кожна мить роботи з тобою була особливою. Дякую за подорож!".

Голий Ленні Кравіц показав, як виглядає його тіло у 59 років у кліпі українки (відео)

Лені Кравіц з Таню (фото: instagram.com/tanumuino)

У коментарях під її постом Кравіц написав, що з нетерпінням чекає на їх наступний спільний проект.

"Коли об'єднуєш двох українців, - ось, що виходить. З усією любов'ю і повагою до вас. Не можу дочекатися, щоб зробити це знову", - прокоментував кліп виконавець.

Реакція юзерів

Користувачі мережі у захваті від кліпу і його головного героя. Дехто навіть пообіцяв собі купити абонемент у зал, щоб мати таке розкішне тіло, як у Ленні.

  • Пішов записатись в зал на тиждень вперед
  • Викликайте швидку! Таню ти найкраща
  • Сподіваємось, що ти завагітніла
  • Втілення моїх фантазій в неймовірному кадрі (і не тільки моїх)
  • Це найраще, що я бачила

Нещодавно зірка серіалу "Секс і місто" розчулила усіх відео з маленькою українкою.

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