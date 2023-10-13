Голый Ленни Кравиц показал, как выглядит его тело в 59 лет в клипе украинки (видео)
Кажется, будто Ленни Кравиц пьет утром не кофе, а некий "эликсир молодости". Доказательством тому может служить его новая видеоработа на песню TK421, где 59-летний певец продемонстрировал свое роскошное тело. Клип, кстати, сняла для него украинка Таню Муиньо.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram режиссера.
Ленни Кравиц полностью обнажился в новом клипе
В новом ролике американский музыкант предстает полностью обнаженным, демонстрируя отличную физическую форму и тренированное тело.
Все самое главное он прикрывает только одной ладонью.
Ленни Кравиц в клипе Таню Муиньо (фото: скриншот из YouTube-канала Lenny Kravitz)
Накануне премьеры знаменитый исполнитель выложил в своих соцсетях небольшой фрагмент клипа, заставивший поклонников его творчества просматривать видео "миллион раз".
Украинская режиссер Таня Муиньо, снявшая для звезды клип, поделилась своими впечатлениями от работы с Ленни:
"С первого дня и до сегодняшнего дня каждый момент работы с тобой был особенным. Спасибо за путешествие!".
Лени Кравиц из Таню (фото: instagram.com/tanumuino)
В комментариях под ее постом Кравиц написал, что с нетерпением ждет их следующего совместного проекта.
"Когда объединяешь двух украинцев, - вот что получается. Со всей любовью и уважением к вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова", - прокомментировал клип исполнитель.
Реакция юзеров
Пользователи сети в восторге от клипа и его главного героя. Некоторые даже пообещали себе купить абонемент в зал, чтобы иметь такое роскошное тело, как у Ленни.
- Пішов записатись в зал на тиждень вперед
- Викликайте швидку! Таню ти найкраща
- Сподіваємось, що ти завагітніла
- Втілення моїх фантазій в неймовірному кадрі (і не тільки моїх)
- Це найраще, що я бачила
Недавно звезда сериала "Секс и город" умилила всех видео с маленькой украинкой.