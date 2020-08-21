Эти ягоды снижают риск развития тромбов: врач назвала самые полезные фрукты для сердца

Врач-кардиолог назвала ягоды, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему человека, а также препятствуют образованию тромбов.

Она рассказала, что самая полезная ягода для сердца – это малина. Она богата витамином С, а также в ней содержатся вещества, которые схожи с аскорбиновой кислотой и именно они предотвращают возникновение тромбов в сосудах.

"Один из лидеров рейтинга самых полезных ягод для сердца и сосудов – малина. Это актуально, в том числе, и в связи с пандемией в стране. Как известно, от коронавируса страдают не только легкие, но и сосуды, повышается риск тромбообразования. Ценность малинового варенья этой осени будет выше, чем обычно в период простуд", - рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова, пишет издание "Вона".

Также специалист отметила вишню и рассказала, что в ней содержатся вещества, которые также помогают снизить риск развития тромбов. В этот же список входят и другие ягоды-защитники – красная и черная смородина, клубника и ежевика.

"Не могу не сказать отдельно про крыжовник. Его еще называют восточным виноградом. Невероятно полезная ягода! В ней содержится колоссальное количество витамина С и ценных веществ-биофлавоноидов. Постарайтесь съедать хотя бы одну горсть крыжовника в день", - добавила Молчанова.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетолог назвала ягоду, которая эффективна для иммунитета и против морщин.