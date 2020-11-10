Год у власти: итоги работы Олейника за год на посту главы Днепропетровского облсовета

Фото: Святослав Олейник (из открытых источников)

Местные издания прогнозируют, что вскоре Олейник и вовсе может покинуть пост

Прошло чуть более года с того момента, как соратник олигарха Игоря Коломойского Святослав Олейник возглавил областной совет Днепропетровской области. Региональные издания подводят итоги его работы, прогнозируя, что вскоре Олейник и вовсе может покинуть пост.

Как известно, "Слуга народа", от которой баллотировался глава облсовета, хоть и взяла чуть более двадцати мандатов, но осталась без союзников в областном совете. Соответственно, голосов для повторного избрания Святослава Олейника может не хватить.

Так, по данным местного издания 49000.com.ua, еще будучи в статусе "исполняющего обязанности" Святослав Олейник вероятно протяну через облсовет решение о приватизации Аульской хлоропереливной станции. Ее купила фирма, связанная с Коломойским, что позволило олигарху фактически монополизировать рынок производства и расфасовки хлора. При этом, областную власть не смутило, что именно из-за "ДнепрАзота", принадлежащего олигарху годом ранее область и несколько других регионов были поставлены на грань катастрофы из-за отсутствия поставок хлора, необходимого для очистки питьевой воды.

Помимо этого, Олейника не единожды обвиняли в нечестных тендерах по дорожному строительству. Компании, связанные с дорожностроительной "УПС", которую связывают с Олейником, стали постоянными фаворитами тендеров на ремонт областных дорог.

Безусловно, все это не лучшим образом отражалось на рейтинге областной власти. Зе-команда, которая еще год назад на парламентских выборах набирала более 40%, упала до 11,4% поддержки избирателей. Кроме того, согласно недавним опросам, Олейнику не доверяют около трети днепрян.

Напомним, ранее РБК-Украина также анализировало, как область распоряжалась средствами "по новым правилам" и о каких плюсах и минусах Олейника за год можно говорить