UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Globalmoney, которую обвиняют в сотрудничестве с Россией, покинула БЦ "Ренессанс", - активисты

Автор: Styler

В пятницу, 3 сентября, компания "Глобалмани" (Globalmoney) покинула бизнес-центр "Ренессанс".

Об этом сообщил журналистам глава ветеранской ОО "Извините, что живы" Даниил Турчин.

"Под давлением ветеранов АТО "ГлобалМани", которая финансирует "апалченцев" ОРДЛО, оставила уютный офис в БЦ " Ренессанс "в центре столицы нашего государства в сопровождении "Похоронного марша" Фридерика Шопена", - сказал Турчин.

Ветераны сообщили, что "Глобалмани" уже подыскала себе новый офис в столице, но пообещали пикетировать компанию, пока та не оставят Украину.

"ГлобалМани" - это бизнес на крови, основанный "семьей" Януковича. Компания, которая на восьмом году войны платит налоги в "ЛНР", финансируя таким образом российских наемников. Поэтому, куда бы "Глобалмани" не переехала, места ей ни в Киеве, ни в Украине не будет", - отметил Турчин.

Напомним, 19 августа ОО "Извините, что живы" провели пикет возле БЦ "Ренессанс", где находится офис "Глобалмани". Тогда палатку, которую установили ветераны АТО / ООС возле бизнес-центра забросали стеклянными бутылками с верхних этажей здания.

Также СМИ опубликовали новость, что в российской соцсети "Вконтакте" действует страница электронного кошелька "Глобалмани" - Global24, который работал со всеми банками на территории России.

Раньше БЦ "Ренессанс" расторг договор аренды с платежной системой. Компания должна была покинуть помещение за два месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация