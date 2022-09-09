Глисты тут не при чем: доктор объяснил скрежет зубов по ночам

Бруксизм - это самопроизвольное сжатие жевательных мышц и скрежет зубами ночью или днем. Глисты к этому не имеют никакого отношения.

Об этом рассказал врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Когда встречается бруксизм

Это расстройство часто встречается часто у детей, потому люди придумали миф о глистах.

У детей это всегда проходит, у взрослых, к сожалению, нет.

Встречается у 10% взрослых людей.

Часто бывает при психоэмоциональных перегрузках, тревожных состояниях, депрессиях и т.п.

Человек чувствует боль в жевательных мышцах, в нижней челюсти, в зубах.

Если, вы заметили, что эмаль стерлась, зубы стали короче, появились сколы, трещины, появилась чувствительность эмали.

Симптомы бруксизма

У вас болят жевательные мышцы утром

У вас трескаются и стираются зубы

Утром чувствует головную боль и боль в нижней челюсти

Вы чувствуете боль в области лица.

Как лечится бруксизм

Стоматологи предлагают капы, но они не показали в перспективе эффекта, а наоборот обнаружено, что нарушают прикус.

Если не помогает гигиена сна, немедикаментозные средства, и лечение у психотерапевта, то перспективный метод лечения - это ботулиновый токсин.

Ботулиновый токсин расслабляет жевательные мышцы, переводит их в состояние сна, инъекции нужно делать 2 раза умысла, жевательная функция не страдает.

Ботокс также сделает более красивой форму лица, овал лица.

Были проведены исследования, что инъекции ботокса в жевательную мышцу облегчают протекание бруксизма.