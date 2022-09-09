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Глисты тут не при чем: доктор объяснил скрежет зубов по ночам

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 15:13
Глисты тут не при чем: доктор объяснил скрежет зубов по ночам Фото: Доктор рассказал о скрежете зубов по ночам (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бруксизм - это самопроизвольное сжатие жевательных мышц и скрежет зубами ночью или днем. Глисты к этому не имеют никакого отношения.

Об этом рассказал врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Когда встречается бруксизм

  • Это расстройство часто встречается часто у детей, потому люди придумали миф о глистах.
  • У детей это всегда проходит, у взрослых, к сожалению, нет.
  • Встречается у 10% взрослых людей.
  • Часто бывает при психоэмоциональных перегрузках, тревожных состояниях, депрессиях и т.п.
  • Человек чувствует боль в жевательных мышцах, в нижней челюсти, в зубах.
  • Если, вы заметили, что эмаль стерлась, зубы стали короче, появились сколы, трещины, появилась чувствительность эмали.

Симптомы бруксизма

  • У вас болят жевательные мышцы утром
  • У вас трескаются и стираются зубы
  • Утром чувствует головную боль и боль в нижней челюсти
  • Вы чувствуете боль в области лица.

Как лечится бруксизм

Стоматологи предлагают капы, но они не показали в перспективе эффекта, а наоборот обнаружено, что нарушают прикус.

Если не помогает гигиена сна, немедикаментозные средства, и лечение у психотерапевта, то перспективный метод лечения - это ботулиновый токсин.

Ботулиновый токсин расслабляет жевательные мышцы, переводит их в состояние сна, инъекции нужно делать 2 раза умысла, жевательная функция не страдает.

Ботокс также сделает более красивой форму лица, овал лица.

Были проведены исследования, что инъекции ботокса в жевательную мышцу облегчают протекание бруксизма.

Напомним, что ранее врач назвал абсолютно бесполезный способ лечить гипертонию.

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