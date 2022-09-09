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Глисти тут ні до чого: доктор пояснив скрегіт зубів ночами

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П'ятниця 09 вересня 2022 15:13
Глисти тут ні до чого: доктор пояснив скрегіт зубів ночами Фото: Доктор розповів про скрегіт зубів ночами (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бруксизм - це мимовільне стиснення жувальних м'язів і скрегіт зубами вночі або вдень. Глисти до цього не мають ніякого відношення.

Про це розповів лікар-невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Коли зустрічається бруксизм

  • Цей розлад часто зустрічається часто у дітей, тому люди придумали міф про глистів.
  • У дітей це завжди проходить, у дорослих, на жаль, ні.
  • Зустрічається у 10% дорослих людей.
  • Часто буває при психоемоційних перевантаженнях, тривожних станах, депресіях і т. п.
  • Людина відчуває біль в жувальних м'язах, в нижній щелепі, в зубах.
  • Якщо, ви помітили, що емаль стерлася, зуби стали коротшими, з'явилися відколи, тріщини, з'явилася чутливість емалі.

Симптоми бруксизму

  • У вас болять жувальні м'язи вранці
  • У вас тріскаються і стираються зуби
  • Вранці відчуває головний біль і біль в нижній щелепі
  • Ви відчуваєте біль в області обличчя.

Як лікується бруксизм

Стоматологи пропонують капи, але вони не показали в перспективі ефекту, а навпаки виявили, що порушують прикус.

Якщо не допомагає гігієна сну, немедикаментозні засоби, і лікування у психотерапевта, то перспективний метод лікування - це ботуліновий токсин.

Ботуліновий токсин розслабляє жувальні м'язи, переводить їх в стан сну, ін'єкції потрібно робити 2 рази на день, жувальна функція не страждає.

Ботокс також зробить більш красивою форму обличчя, овал обличчя.

Були проведені дослідження, що ін'єкції ботоксу в жувальний м'яз полегшують перебіг бруксизму.

Нагадаємо, що раніше лікар назвав абсолютно даремний спосіб лікувати гіпертонію.

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