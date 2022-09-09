Глисти тут ні до чого: доктор пояснив скрегіт зубів ночами
Бруксизм - це мимовільне стиснення жувальних м'язів і скрегіт зубами вночі або вдень. Глисти до цього не мають ніякого відношення.
Про це розповів лікар-невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Коли зустрічається бруксизм
- Цей розлад часто зустрічається часто у дітей, тому люди придумали міф про глистів.
- У дітей це завжди проходить, у дорослих, на жаль, ні.
- Зустрічається у 10% дорослих людей.
- Часто буває при психоемоційних перевантаженнях, тривожних станах, депресіях і т. п.
- Людина відчуває біль в жувальних м'язах, в нижній щелепі, в зубах.
- Якщо, ви помітили, що емаль стерлася, зуби стали коротшими, з'явилися відколи, тріщини, з'явилася чутливість емалі.
Симптоми бруксизму
- У вас болять жувальні м'язи вранці
- У вас тріскаються і стираються зуби
- Вранці відчуває головний біль і біль в нижній щелепі
- Ви відчуваєте біль в області обличчя.
Як лікується бруксизм
Стоматологи пропонують капи, але вони не показали в перспективі ефекту, а навпаки виявили, що порушують прикус.
Якщо не допомагає гігієна сну, немедикаментозні засоби, і лікування у психотерапевта, то перспективний метод лікування - це ботуліновий токсин.
Ботуліновий токсин розслабляє жувальні м'язи, переводить їх в стан сну, ін'єкції потрібно робити 2 рази на день, жувальна функція не страждає.
Ботокс також зробить більш красивою форму обличчя, овал обличчя.
Були проведені дослідження, що ін'єкції ботоксу в жувальний м'яз полегшують перебіг бруксизму.
Нагадаємо, що раніше лікар назвав абсолютно даремний спосіб лікувати гіпертонію.
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