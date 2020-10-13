У всех на виду: в Киеве мужчина пытался лишить себя глаза

В Оболонском районе Киева на улице заметили неадекватного человека. Мужчина был по пояс обнажен, он резал себе вены на руках, а также угрожал выколоть собственный глаз. Инцидент произошел возле ТЦ, недалеко от станции метро "Минская". Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что свои действия мужчина комментировал с помощью нецензурной лексики.

"Возле ТЦ, что на Минской, какой-то неадекватный мужик порезал себе вены, а затем пытался выколоть свой же глаз. Люди, которые проходили мимо держали его, пока не приехали врачи скорой", - сказано в сообщении.

В Киеве мужчина резал вены при людях (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы предположили, что такие люди принимают наркотики, а потом начинают вести себя неадекватно.

Обдолбаются хе*ней какой-то, а потом чудят.

Зачем люди остановили естественный отбор?

Наркотики только по началу весело, а потом бац и стоишь такой выкалываешь себе глаз.

Зачем держали? Кайфоломщики!!!

Вот результаты закрытых психбольниц и диспансеров, а дальше будет всё хуже с вашей евроинтеграцией!

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