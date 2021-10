Главу Минкульта обвинили в попытке захвата Одесской киностудии: что известно

Так, по данным расследователей, 11 октября 2016 года тогда еще генеральный продюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко получил в подарок права на британскую компанию Big Boom LTD. Уже через неделю Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и купила Фонд развития киноискусства у компании Татьяны Таруты, - дочери Сергея Таруты. Так, Александр Ткаченко получил 25% акций Одесской киностудии.

Размер сделки, согласно документам, которые попали в распоряжение журналистов не оглашается. К слову, молчит и сам глава Минкульта Александр Ткаченко, мол, - "коммерческая тайна".

Представление своих интересов в фонде Ткаченко доверил тогдашнему заму гендиректора "1+1" Вячеславу Миенко. Такое назначение Ткаченко объяснил личным доверием. После выборов 2019 года Вячеслава Миенко, после повышения Ткаченко, назначили директором по вопросам коммуникации телеканала "1+1".

В это время эстонская компания SMARTSOLUTIONS GROUP, принадлежащая Миенко, сопровождала работу компании Ткаченко Cinema Love LTD. "Смартсолюшнс" отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting. Более того, Миенко также входит в набсовет Одесской киностудии. В свою очередь, доверенный партнер и директор компании Smart Solutions, Анна Савченко, стала членом ревизионной комиссии все той же Одесской киностудии. В наблюдательном совете появились и другие работники компании Миенко.

Двумя годами ранее, - в 2017-м году директором Одесской киностудии назначили адвоката Андрея Осипова, который с 2016-го занимал должность исполнительного директора Smart Solutions. Той самой компании, которая принадлежит Вячеславу Миенко. Именно во время руководства Осипова Одесская киностудия подала иск к Минкульту Украины. В результате судебного решения государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии. Но суд отказал в исковых требованиях.

Отметим, что законопроект об условиях приватизации государственных киностудий получил одобрение профильного комитета во главе с Александром Ткаченко. Немного позже его поддержали 253 народных депутата. По словам самого Ткаченко, конфликт интересов вынудил его, назначенного министром культуры Украины, 9 июня 2020 года, якобы продать свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, - менеджеру "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.

Впрочем, в своей декларации прибыль от продажи доли Одесской киностудии Ткаченко не указал. Более того, журналисты Слідство.Інфо сообщают, - Ткаченко не получал от Морозова денег.

В комментарии РБК-Украина министр Александр Ткаченко также прокомментировал обвинения. По его словам, это был не оффшор, а легально созданная британская компания под юрисдикцией Англии с открытым реестром.

"То, что отмечается как "получил в подарок", в действительности является лишь видом соглашения. Обычная практика юристов, когда в иностранной компании без деятельности меняется акционер. Соответствующий доход мной был задекларирован и отражен в налоговой декларации с последующей уплатой налога", - говорит он.

Кроме того, Ткаченко добавил, что он является совладельцем Одесской киностудии с 2006 года.

"Это был мой собственный бизнес, который я имел еще до прихода в "1+1 медиа", поэтому "захватывать" мне не нужно было ничего. Предварительные договоренности были достигнуты в 2016 году, а реализация соглашения с изменением долей была в 2017 году. В 2019 году я передал в управление все свои корпоративные права, как этого требует закон. В 2020 году я продал акции английской компании Александру Морозову. Соглашение предусматривало сроки и условия расчета, поэтому при получении мной дохода - средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства", - резюмировал министр.