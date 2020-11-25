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Главреда украинского издания жестоко избили на улице: били кирпичом по лицу

Харьков, Среда 25 ноября 2020 22:58
Главреда украинского издания жестоко избили на улице: били кирпичом по лицу
В Харькове избили главреда интернет-издания (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове неизвестные избили главного редактора издания "Власна справа" адвоката Владимира Цымбалюка. 53-летний мужчина после нападения попал в больницу с травмами.

Инцидент, который произошел вечером 24 ноября, связывают с журналистским расследованием потерпевшего. Об этом рассказал местный активист Виталий Тропачов в своем Facebook.

Речь идет об установке рекламы Харьковского экопарка в непосредственной близости от монумента в память о Жертвах Голодомора. Этот мемориал расположен возле транспортной развязки автомобильной трассы "Харьков - Москва" и городской окружной дороги, в 1 км от городской черты на территории села Черкасская Лозовая Дергачевского района.

Цымбалюк в начале ноября обращался по этому поводу к президенту, генпрокурору и главе МВД.

Активисты считают, что нападение на журналиста на самом деле было покушением на умышленное убийство.

Сообщается, что Цымбалюка ударили кирпичом в височную часть головы.

В комментариях к публикации уточнили, что "потерпевшего спас головной убор, который выполнил роль шлема, смягчившего удар, кости не пробиты, лишь несколько рассечений, но их медики зашили".

Как рассказали в пресс-службе харьковской полиции, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

По словам жены потерпевшего, на ее мужа напади двое неизвестных, когда он возвращался домой. Злоумышленники нанесли Цымбалюку несколько ударов кирпичом по лицу, после чего скрылись в сторону жилых домов.

Полиция пытается установить нападавших, а также свидетелей и очевидцев происшествия.

В сети было опубликовано фото пострадавшего Цымбалюка после нападения - мужчину с окровавленной головой сняли в медучреждении. Снимок можно посмотреть по этой ссылке.

Главреда украинского издания жестоко избили на улице: били кирпичом по лицуГлавреда украинского издания жестоко избили на улице: били кирпичом по лицуГлавреда украинского издания жестоко избили на улице: били кирпичом по лицу

В Харькове напали на журналиста, который расследовал установку рекламы возле монумента Жертвам Голодомора (фото: facebook.com/kozakchuyko)

Ранее сообщалось, что в октябре под Львовом мужчина напал на журналистку и разбил ей телекамеру.

Также мы писали о том, что недавно в Днепре избили известного активиста - злоумышленники наносили ему удары исключительно по голове.

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