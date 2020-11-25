Головреда українського видання жорстоко побили на вулиці: били цеглиною по обличчю

У Харкові побили головреда інтернет-видання (колаж РБК-Україна)

У Харкові невідомі побили головного редактора видання "Власна справа" адвоката Володимира Цимбалюка. 53-річний чоловік після нападу потрапив до лікарні з травмами.

Інцидент, який стався ввечері 24 листопада, пов'язують з журналістським розслідуванням потерпілого. Про це розповів місцевий активіст Віталій Тропачов у своєму Facebook.

Йдеться про встановлення реклами Харківського екопарку в безпосередній близькості від монумента в пам'ять про Жертви Голодомору. Цей меморіал розташований біля транспортної розв'язки автомобільної траси "Харків - Москва" та міської окружної дороги, в 1 км від міської межі на території села Черкаська Лозова Дергачівського району.

Цимбалюк на початку листопада звертався з цього приводу до президента, генпрокурора та голови МВС.

Активісти вважають, що напад на журналіста насправді був замахом на умисне вбивство.

Повідомляється, що Цимбалюка вдарили цеглою в скроневу частину голови.

У коментарях до публікації уточнили, що "потерпілого врятував головний убір, який виконав роль шолома, який пом'якшив удар, кістки не пробиті, лише кілька розтинів, але їх медики зашили".

Як розповіли в прес-службі харківської поліції, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За словами дружини потерпілого, на її чоловіка напади двоє невідомих, коли він повертався додому. Зловмисники завдали Цимбалюку кілька ударів цеглиною по обличчю, після чого втекли у бік житлових будинків.

Поліція намагається встановити нападників, а також свідків та очевидців події.

В мережі було опубліковано фото потерпілого Цимбалюка після нападу - чоловіка з закривавленою головою зняли в медустанові. Знімок можна подивитися за цим посиланням.

У Харкові напали на журналіста, який розслідував встановлення реклами біля монумента Жертвам Голодомору (фото: facebook.com/kozakchuyko)

Раніше повідомлялося, що в жовтні під Львовом чоловік напав на журналістку і розбив їй телекамеру.

Також ми писали про те, що нещодавно в Дніпрі побили відомого активіста - зловмисники завдавали удари виключно по голові.