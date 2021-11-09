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Главный медик больницы в Ровно обратился к украинцам: "мы не выдержим, плюнем на все и уйдем"

Новина українською →
Ровно, Вторник 09 ноября 2021 17:51
Главный медик больницы в Ровно обратился к украинцам: "мы не выдержим, плюнем на все и уйдем" Медик в Ровно призывает украинцев вакцинироваться (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городской больнице Ровно находится более 6,5 тысячи больных на коронавирус и пол тысячи больных скончались. Отмечается, что среди них не было ни одного вакцинированного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Третьяк.

Так, врачи из разных медучреждений города перенаправляют работать в городскую больницу. Все для того, чтобы усилить коллектив в борьбе с коронавирусом, ведь медики обессилены.

По словам главного врача Евгения Кучерука, людям нужно вакцинироваться, ведь нагрузка на персонал критическое.

"Врачи выгорают, в том числе – и я. Представьте, когда в больнице 340 больных с ковід, чтобы их обслуживать надо минимум 600 человек персонала! Это всем надо одеться в эти защитные костюмы. Мы не выдержим, плюнем на все и покинем больницу", - заявил врач.

Также медик рассказал, что антивакцинаторы призывают людей не прививаться.

"Если уже заболели, вовремя начатое лечение в ранний период болезни спасает жизни, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни. Это единственное, что сейчас надо помнить", - добавил медик.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье открыли пункты прививок в церквях.

Также мы писали, что Комаровский объяснил, нужно ли покупать кислородный концентратор больным COVID.

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