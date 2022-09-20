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Найбільші грошові везунчики серед знаків Зодіаку, які збагатяться вже сьогодні-завтра

Фото: Кому зі знаків Зодіаку пощастить з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень розповість, кому зі знаків Зодіаку найбільше пощастить з фінансами у період з 20 по 25 вересня.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Близнюки

Цього тижня завершаться житлові та домашні проблеми з перспективою для вас, покращення побутових умов. Подорож всією сім'єю пройде сприятливо і дозволить зміцнити сімейні узи. Можливі великі доходи від землі, нерухомості, акцій чи допомога від батька чи його родичів. У вихідні відпочиньте на природі або в заміському будинку.

Лев

Цього тижня очікується підвищення рівня матеріальної відповідальності та непогані доходи. Додаткові заробітки. Але є й великий ризик втрати, тому не рекомендується вкладатись у проекти, рекламу чи інвестувати у нові стартапи. Головне - не позичати нікому гроші або розпрощаєтеся з ними назавжди.

Стрілець

Цього тижня ви повинні виявити себе як відповідальний та надійний співробітник, тому довіра керівництва не за горами. Вас можуть просунути кар'єрними сходами, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Можливі успішні рішення будь-якої ситуації за гроші чи статус.

Раніше астролог також дала прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень.

Також повідомлялося, коли День осіннього рівнодення та що потрібно встигнути зробити обов'язково.

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