Главное - правильно начать: Супрун рассказала о том, как бросить курить

Уляна Супрун рассказала о том, почему курение является очень вредной привычкой, к каким последствиям может привести зависимость от табака, а также, что поможет бросить курить. Об этом глава Минздрава поведала на своей Facebook-странице.

Во Всемирный день без табака, который отмечают сегодня, 31 мая, Уляна Супрун посоветовала украинцам подумать о вреде курения и попробовать быстрее избавиться от этой зависимости.

По статистике, которую приводит и. о. министра здравоохранения, табак убивает около половины курильщиков. Ежегодно это 7 миллионов смертей в мире. А в Украине из-за болезней, вызванных курением, ежегодно умирает 85 тысяч человек.

Сегодня 24,2% взрослых имеют такую зависимость и 50% из них хотят избавиться от табачной зависимости.

Как бросить курить - советы Уляны Супрун (фото: pxhere.com)

Уляна Супрун рассказывает, что существуют различные типы зависимости от табака и от каждой из них надо избавляться по-разному

1. Поведенческая и социальная зависимость. Например, курение за кофе, во время перерыва или за рулем авто.

Чтобы избавиться от такой зависимости, нужно изменить привычки - заменить кофе чаем, сигарету за рулем - музыкой или конфетой, а на обеденный перерыв ходить с коллегами, которые не имеют такой привычки.

2. Физическая зависимость. Дело в том, что никотин способен стимулировать в мозге выработку эндорфина. А этот гормон отвечает за ощущение счастья и удовольствия, при этом происходит выброс адреналина в кровь. И организм требует "новой дозы". А если такая не поступает, человек сталкивается с "синдромом отмены", а это головная боль, беспокойство, раздражение, апатия, злость.

Чтобы избавиться от этого вида зависимости, необходимо продержаться хотя бы месяц без сигарет. А в случае сильного "синдрома отмены" стоит прибегнуть к медикаментозной помощи, например, к препаратам никотинзаместительной терапии.

Как бросить курить - советы Уляны Супрун (фото: pxhere.com)

3. Психологическая зависимость. Курение ассоциируется с определенными мыслями или эмоциями. Например, люди могут курить под воздействием стресса и негативных переживаний. Однако курение, несмотря на распространенный миф, не успокаивает человека и не позволяет ему сосредоточиться.

Для того, чтобы справиться с этим видом зависимости, нужно осознать, что курение не помогает нормализовать эмоциональное состояние, а использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами, довольно бессмысленно.

Уляна Супрун дала несколько советов, с чего начать борьбу с зависимостью:

пройти тест на тип зависимости;

найти единомышленников и посоветоваться с профессионалами;

отыскать для себя весомую мотивацию;

выбрать конкретную дату и время, когда вы бросите курить и подготовить план действий.

Как бросить курить - советы Уляны Супрун (фото: pxhere.com)

Кстати, Ульяна Супрун сообщила важные факты о страшной болезни - рассеянном склерозе, и пояснила, какие симптомы свидетельствуют о развитии болезни.

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