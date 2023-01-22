Гіркота в роті може бути симптомом десятка хвороб: що важливо знати

Гіркота в роті може виникати з різних причин - від простих "побочок" від ліків, через вагітність або ж сигналізувати про серйозні патології.

Що значить, коли життя почало "гірчати", розповіли лікарі медичного центру Алерто в Instagram .

Через які хвороби може гірчити в роті

Лікарі кажуть, що гіркота в роті - це не просто незручність та дискомфорт. Цим симптомом організм сигналізує про певні порушення в організмі.

Серед них можуть бути такі:

захворювання органів шлунково-кишкового тракту

патології печінки, жовчовивідних шляхів

дисбактеріоз кишківника

гельмінтози

ендокринні захворювання (діабет, патології щитовидної залози)

інфекційний мононуклеоз

стоматологічні проблеми

побічна дія деяких лікарських препаратів

вагітність або менопауза

порушення обміну цинку

дефіцит фолієвої кислоти та вітаміну В6

наслідки стресу та депресії

Що робити, якщо з'явився такий симптом

Зрозуміло, що причини можуть бути настільки різними, що самодіагностика не допоможе.

Виявити точне джерело проблем може тільки лікар після відповідного обстеження. Спершу треба звернутися до сімейного лікаря, який швидше за все направить вас на обстеження до гастроентеролога.