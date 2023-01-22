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Горечь во рту может быть симптомом десятка болезней: что важно знать

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Воскресенье 22 января 2023 17:10
Горечь во рту может быть симптомом десятка болезней: что важно знать Что делать с горечью во рту (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Горечь во рту может возникать по разным причинам – от простых "побочек" от лекарств, из-за беременности или же сигнализировать о серьезных патологиях.

Что значит, когда жизнь начала "горчать", рассказали врачи медицинского центра Алерто в Instagram.

Из-за каких болезней может горчить во рту

Врачи говорят, что горечь во рту – это не просто неудобство и дискомфорт. Этим симптомом организм сигнализирует об определенных нарушениях в организме.

Среди них могут быть следующие:

  • заболевания органов желудочно-кишечного тракта
  • патологии печени, желчевыводящих путей
  • дисбактериоз кишечника
  • гельминтозы
  • эндокринные заболевания (диабет, патологии щитовидной железы)
  • инфекционный мононуклеоз
  • стоматологические проблемы
  • побочное действие некоторых лекарственных препаратов
  • беременность или менопауза
  • нарушение обмена цинка
  • дефицит фолиевой кислоты и витамина В6
  • последствия стресса и депрессии

Что делать, если появился такой симптом

Понятно, что причины могут быть настолько разными, что самодиагностика не поможет.

Выявить точный источник проблем может только врач после соответствующего обследования. Сначала нужно обратиться к семейному врачу, который, скорее всего, направит вас на обследование к гастроэнтерологу.

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