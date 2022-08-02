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Гигантская черепаха заблокировала движение поездов в Британии (фото)

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Великобритания, Вторник 02 августа 2022 23:08
Гигантская черепаха заблокировала движение поездов в Британии (фото) Коллаж РБК-Украина: в Британии из-за черепахи на путях остановились поезда на 1,5 часа
Автор: Владимир Костырин

На юго-востоке Великобритании из-за большой черепахи, которая сбежала из заповедника и по дороге к свободе преодолевала железнодорожные пути, было остановлено движение поездов между Норвичем и аэропортом Станстед примерно на полтора часа.

О черепехе-беглянке, виновнице "транспортного коллапса" в Англии, пишет The Guardian.

Оператор железнодорожной компании Greater Anglia проинформировал об инциденте в понедельник. В заявлении отмечалось, что линия была заблокирована "животным на железной дороге" - "гигантской черепахой".

Снимок "тортиллы" на путях опубликовала одна из пассажирок поезда в Норвич Дайан Акерс, добавив, что пресмыкающееся ранено.

Гигантская черепаха заблокировала движение поездов в Британии (фото)

Раненая гигантская черепаха на железнодорожной линии в Норвич (фото: Diane Akers/@di_akers_)

"Поезд задерживается из-за гигантской черепахи, слишком тяжелой, чтобы ее поднять, застрявшей на железнодорожных путях после побега из местного центра дикой природы", - писала в Twitter другая пассажирка, Лидия Джейн Уайт.

Консультант по работе с клиентами уточнил, что черепаха действительно пострадала, и была доставлена к ветеринарам для лечения. Медики дали положительные прогнозы и заверили, что их пациентка "полностью выздоровеет".

Так, после остановки поезда железнодорожная линия из Кембриджа в Норвич вновь открылась примерно через 1,5 часа, хотя прогнозировались серьезные задержки.

Гигантская черепаха заблокировала движение поездов в Британии (фото)

Черепаха на ж/д путях заблокировала движение поездов в Норвич (фото: Greater Anglia)

Напомним, что черепахи могут вырастать до действительно огромных размеров, и по массе набирать сотни килограмм. Так, на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана живет старейшее в мире наземное животное - гигантская 190-летняя сейшельская черепаха по имени Джонатан.

Но и это не предел для пресмыкающихся долгожителей - 16 лет назад в Индии скончалась черепаха Адвайта в возрасте 255 лет.

Ранее сообщалось, что в марте в Киеве во время российских обстрелов жилых домов на Оболони черепаху ударной волной выбросило из квартиры на улицу.

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