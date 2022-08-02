Гігантська черепаха заблокувала рух поїздів у Британії (фото)

На південному сході Великої Британії через велику черепаху, яка втекла із заповідника і дорогою до свободи долала залізничні колії, було зупинено рух поїздів між Норвічем і аеропортом Станстед приблизно на півтори години.

Оператор залізничної компанії Greater Anglia поінформував про інцидент у понеділок. У заяві зазначалося, що лінія була заблокована "твариною на залізниці" - "гігантською черепахою".

Знімок "тортилли" на коліях опублікувала одна з пасажирок поїзда в Норвіч Дайан Акерс, додавши, що плазун поранений.

Поранена гігантська черепаха на залізничній лінії в Норвіч (фото: Diane Akers / @di_akers_)

"Поїзд затримується через гігантську черепаху, занадто важку, щоб її підняти, застрягла на залізничних коліях після втечі з місцевого центру дикої природи", - писала в Twitter інша пасажирка, Лідія Джейн Вайт.

Консультант по роботі з клієнтами уточнив, що черепаха дійсно постраждала, і була доставлена до ветеринарів для лікування. Медики дали позитивні прогнози та запевнили, що їх пацієнтка "повністю одужає".

Так, після зупинки поїзда залізнична лінія з Кембриджа в Норвіч знову відкрилася приблизно через 1,5 години, хоча прогнозувалися серйозні затримки.

Черепаха на залізничних коліях заблокувала рух потягів у Норвіч (фото: Greater Anglia)