ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гігантська черепаха заблокувала рух поїздів у Британії (фото)

Новость на русском →
Велика Британія, Вівторок 02 серпня 2022 23:08
Гігантська черепаха заблокувала рух поїздів у Британії (фото) Колаж РБК-Україна: у Британії через черепаху на коліях зупинилися потяги на 1,5 години
Автор: Володимир Костирін

На південному сході Великої Британії через велику черепаху, яка втекла із заповідника і дорогою до свободи долала залізничні колії, було зупинено рух поїздів між Норвічем і аеропортом Станстед приблизно на півтори години.

Про черепаху-втікачку, винуватицю "транспортного колапсу" в Англії, пише The Guardian.

Оператор залізничної компанії Greater Anglia поінформував про інцидент у понеділок. У заяві зазначалося, що лінія була заблокована "твариною на залізниці" - "гігантською черепахою".

Знімок "тортилли" на коліях опублікувала одна з пасажирок поїзда в Норвіч Дайан Акерс, додавши, що плазун поранений.

Гігантська черепаха заблокувала рух поїздів у Британії (фото)

Поранена гігантська черепаха на залізничній лінії в Норвіч (фото: Diane Akers / @di_akers_)

"Поїзд затримується через гігантську черепаху, занадто важку, щоб її підняти, застрягла на залізничних коліях після втечі з місцевого центру дикої природи", - писала в Twitter інша пасажирка, Лідія Джейн Вайт.

Консультант по роботі з клієнтами уточнив, що черепаха дійсно постраждала, і була доставлена до ветеринарів для лікування. Медики дали позитивні прогнози та запевнили, що їх пацієнтка "повністю одужає".

Так, після зупинки поїзда залізнична лінія з Кембриджа в Норвіч знову відкрилася приблизно через 1,5 години, хоча прогнозувалися серйозні затримки.

Гігантська черепаха заблокувала рух поїздів у Британії (фото)

Черепаха на залізничних коліях заблокувала рух потягів у Норвіч (фото: Greater Anglia)

Нагадаємо, що черепахи можуть виростати до справді величезних розмірів, і за масою набирати сотні кілограмів. Так, на острові Святої Олени в південній частині Атлантичного океану живе найстаріша у світі наземна тварина - гігантська 190-річна сейшельська черепаха на ім'я Джонатан.

Але і це не межа для плазунів довгожителів - 16 років тому в Індії померла черепаха Адвайта у віці 255 років.

Раніше повідомлялося, що у березні у Києві під час російських обстрілів житлових будинків на Оболоні черепаху ударною хвилею викинуло з квартири на вулицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія животные
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя