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Геймери оцінять. Acer показала 3D-монітор з об'ємним звуком без окулярів та навушників (фото)

Понеділок 16 жовтня 2023 14:25
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Геймери оцінять. Acer показала 3D-монітор з об'ємним звуком без окулярів та навушників (фото) Новий монітор SpatialLabs View Pro 27 (фото: Acer)
Автор: Павло Колеснік

Acer розширює свій асортимент моніторів з технологією 3D і представляє нову модель SpatialLabs View Pro 27. Він привертає увагу своїми великими розмірами і можливістю створення просторового звуку без необхідності використання навушників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт компанії з виробництва комп'ютерної техніки та електроніки Acer.

Це 27-дюймовий монітор, обладнаний VA-матрицею з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення зображення 160 Гц, максимальною яскравістю 400 нит і контрастністю 1000:1. Він також підтримує технології AMD FreeSync Premium та Nvidia G-Sync. Для підключення різних пристроїв передбачені роз'єми HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C та два USB-A.

Геймери оцінять. Acer показала 3D-монітор з об'ємним звуком без окулярів та навушників (фото)3D-монітор від компанії Acer (фото: Acer)

Додаткові особливості включають покриття антивідблиску екрана, що сприяє комфорту зору. Пристрій також оснащений козирком, що знімається, який покращує видимість, навіть при яскравому освітленні.

Геймери оцінять. Acer показала 3D-монітор з об'ємним звуком без окулярів та навушників (фото)Пристрій оснащений козирком, який покращує видимість (фото: Acer)

Однією з ключових особливостей SpatialLabs View Pro 27 є інфрачервона камера для відстеження рухів очей. Завдяки цій технології 3D-зображення можна переглядати без необхідності використання 3D-окулярів. Об'єктив камери легко перемикається, дозволяючи використовувати монітор як звичайний пристрій.

Геймери оцінять. Acer показала 3D-монітор з об'ємним звуком без окулярів та навушників (фото)Вигляд об'єктів на моніторі (фото: Acer)

Основною особливістю цієї моделі є 3D-звук. За нього відповідають два динаміки потужністю 2,5 Вт, які видають звук із нижньої частини монітора. За словами Acer, вони здатні відстежувати рухи голови та працюють із використанням штучного інтелекту. Крім того, монітор підтримує технологію спрямованої передачі звуку, що дозволяє створювати просторовий звук без необхідності навушників.

Геймери оцінять. Acer показала 3D-монітор з об'ємним звуком без окулярів та навушників (фото)3D-звук є основною особливістю цієї моделі (фото: Acer)

Планується, що Acer випустить SpatialLabs View Pro 27 у першому кварталі 2024 року. Ближче до дати випуску компанія обіцяє розкрити докладні характеристики пристрою та оголосити його ціну.

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