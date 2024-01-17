Геймерам загрожує необоротна втрата слуху. Лікарі б'ють на сполох

Геймерам, які грають у відеоігри занадто довго й занадто гучно, загрожують серйозні проблеми зі здоров'ям. Йдеться не лише про погіршення зору, але й необоротну втрату слуху.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Sky News розповідає, що саме і чому загрожує геймерам, а також як уберегти власне здоров'я.
Згідно з результатами 14 всесвітніх досліджень за участю понад 50 000 людей, проведеними групою експертів із Всесвітньої організації охорони здоров'я та Університету Південної Кароліни й опублікованими в медичному журналі BMJ Public Health, рівень звуку під час відеоігор часто перевищує допустимі безпечні межі.
Науковці наголошують, що геймери при цьому ризикують власним здоров'ям, адже занадто гучні звуки загрожують:
Ризик посилюється ще й тим, що люди зазвичай грають в ігри впродовж тривалого періоду часу, тоді як гучні "імпульсні" звуки (постріли, сирени, різкі звуки боротьби) високої інтенсивності негативно впливають на організм.
Берегти варто не лише очі, але й слух (ілюстративне фото: pixabay.com)
На думку дослідників, нині необхідно зробити більше для висвітлення ризиків, які існують для геймерів, враховуючи:
"Висновки досліджень свідчать про те, що може виникнути необхідність визначити пріоритетність заходів та ініціатив, зосереджених на освіті та обізнаності про ризики ігор, які можуть сприяти безпечному прослуховуванню серед геймерів", - наголосили вони.
Крім того, існує необхідність додаткових досліджень, щоб сприяти безпечному ігровому процесу серед дорослих і дітей.
Розваги мають бути безпечними (ілюстративне фото: pixabay.com)
Для того, щоб вберегти власне здоров'я, експерти радять підходити до геймінгу з "розумом" і дотримуватися низки рекомендацій:
Допустимий час гри, на думку науковців, залежить зокрема від рівня гучності звуку, що вимірюється у децибелах (дБ):
Для дітей рівень шуму має бути ще нижчий:
Гучні звуки в навушниках - особливо небезпечні (ілюстративне фото: pixabay.com)
За словами дослідників, втрата слуху може бути спровокована повторним або тривалим впливом звуків на рівні понад 85 дБ, що еквівалентно шуму, створюваному блендером.
Дані британського Королівського національного інституту глухих людей (RNID) свідчать про те, що безпечний вплив такого рівня шуму становить до 8 годин на день.
При цьому інші "побутові" звуки можуть бути навіть гучнішими:
У RNID додали, що 140 дБ - це рівень звуку, який викликає біль у більшості людей, однак нижчі рівні також можуть призвести до дискомфорту (при цьому інтенсивність звуку подвоюється з кожним збільшенням на 3 дБ).
"Пам'ятайте, що впродовж дня ви піддаєтеся впливу багатьох різних звуків із потужністю 85 дБ або більше. При цьому час впливу збільшується", - підсумували в благодійній організації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дехто з геймерів не зможе більше користуватися Steam через низку змін на платформі.
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