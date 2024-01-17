Геймерам загрожує необоротна втрата слуху. Лікарі б'ють на сполох

Що і чому загрожує геймерам

Згідно з результатами 14 всесвітніх досліджень за участю понад 50 000 людей, проведеними групою експертів із Всесвітньої організації охорони здоров'я та Університету Південної Кароліни й опублікованими в медичному журналі BMJ Public Health, рівень звуку під час відеоігор часто перевищує допустимі безпечні межі.

Науковці наголошують, що геймери при цьому ризикують власним здоров'ям, адже занадто гучні звуки загрожують:

необоротною втратою слуху

шумом у вухах

Ризик посилюється ще й тим, що люди зазвичай грають в ігри впродовж тривалого періоду часу, тоді як гучні "імпульсні" звуки (постріли, сирени, різкі звуки боротьби) високої інтенсивності негативно впливають на організм.

Берегти варто не лише очі, але й слух (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи варто бити на сполох

На думку дослідників, нині необхідно зробити більше для висвітлення ризиків, які існують для геймерів, враховуючи:

велику кількість різноманітних ігор та шутерів на ринку

тривалий ігровий час серед багатьох користувачів

особливу популярність ігор серед дітей та підлітків

"Висновки досліджень свідчать про те, що може виникнути необхідність визначити пріоритетність заходів та ініціатив, зосереджених на освіті та обізнаності про ризики ігор, які можуть сприяти безпечному прослуховуванню серед геймерів", - наголосили вони.

Крім того, існує необхідність додаткових досліджень, щоб сприяти безпечному ігровому процесу серед дорослих і дітей.

Розваги мають бути безпечними (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як уберегти здоров'я

Для того, щоб вберегти власне здоров'я, експерти радять підходити до геймінгу з "розумом" і дотримуватися низки рекомендацій:

не грати в ігри впродовж занадто тривалого часу

не вмикати звуки гри занадто гучно (особливо у навушниках)

Допустимий час гри, на думку науковців, залежить зокрема від рівня гучності звуку, що вимірюється у децибелах (дБ):

звук на рівні 83 дБ дозволяє більш-менш безпечно грати впродовж 20 годин на тиждень

86 дБ - 10 годин на тиждень

98 дБ - лише 38 хвилин на тиждень

Для дітей рівень шуму має бути ще нижчий:

75 дБ впродовж 40 годин на тиждень

83 дБ впродовж близько 6,5 годин на тиждень

98 дБ - лише 12 хвилин на тиждень

Гучні звуки в навушниках - особливо небезпечні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи небезпечні "побутові шуми"

За словами дослідників, втрата слуху може бути спровокована повторним або тривалим впливом звуків на рівні понад 85 дБ, що еквівалентно шуму, створюваному блендером.

Дані британського Королівського національного інституту глухих людей (RNID) свідчать про те, що безпечний вплив такого рівня шуму становить до 8 годин на день.

При цьому інші "побутові" звуки можуть бути навіть гучнішими:

інтенсивний трафік у містах - 88 дБ

пневматична дриль - 91 дБ

звук живого концерту - 110 дБ

літак, що злітає на відстані близько 100 метрів - 130 дБ

У RNID додали, що 140 дБ - це рівень звуку, який викликає біль у більшості людей, однак нижчі рівні також можуть призвести до дискомфорту (при цьому інтенсивність звуку подвоюється з кожним збільшенням на 3 дБ).

"Пам'ятайте, що впродовж дня ви піддаєтеся впливу багатьох різних звуків із потужністю 85 дБ або більше. При цьому час впливу збільшується", - підсумували в благодійній організації.