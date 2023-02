Герої музею "Голоси мирних" розповіли про участь у народному суді над Путіним у Гаазі

"Я вірю в реальне покарання. Свідчу, аби докази злочинів були зафіксовані на Українському трибуналі та додані до матеріалів Міжнародного кримінального суду. Війна закінчиться, буде реальний суд, який використовуватиме матеріали свідчень", - прокоментувала українська журналістка Анжела Слободян, яка надає свідчення щодо подій у Херсоні.

"Я відчуваю гордість за можливість представляти Україну у міжнародному суді Гааги. Вірю у справедливість і реальне покарання окупантів. Я пройшов полон, мене розстрілювали, відрізали пальці рук, я лишився ніг. Але нас не зламають! Готовий вмерти за Україну. Упевнений, що відбудуємо нову країну, з новими цінностями. Обов’язково повернусь до Гааги, коли на лаві підсудних буде сидіти путін. Так само як і я, у полоні, з кайданками на руках", - висловився Олег Москаленко, який свідчить про ворожий полон на Київщині.

Участь у суді також бере Володимир Ободзинський з Житомирської області, який через російську агресію втратив три покоління своєї родини: дружину, дочку, сина-підлітка та однорічних онуків-близнюків.

Народний суд над Путіним є ініціативою правозахисної групи Cinema for Peace, Українського центру громадянських свобод і Бена Ференца, 102-річного юриста, останнього прокурора у Нюрнберзькому процесі над вищими нацистськими лідерами після Другої світової війни, який живе сьогодні.

"Суд громадян світу" (The Court of the Citizens of the World) називає себе народним трибуналом, що служить універсальним правам людини, як це визначено ООН. Вердикт суду очікується 24 лютого 2023 року.