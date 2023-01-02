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"Героям слава!" Меладзе на концерті з чаркою в руках відповів на українське привітання

Валерій Меладзе відповів на привітання "Слава Україні" (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

57- річний Валерій Меладзе на одному зі своїх концертів відповів на привітання від прихильника "Слава Україні", сказавши "Героям слава".

Відео зі співаком опублікував ряд Telegram-каналів.

"Норм. Валєра розуміє, але в тюрьму не хоче. Жили собі, співали пісні, пишалися собою. До 24.02. А зараз вже все, гойда", - пишуть в ТГ-каналах.

На кадрах видно, що співак із чаркою вина в руках спілкується з шанувальниками. Один із них підійшов і на відео вирішив записати привітання від артиста для своєї жінки Вєри (згадаймо, відому пісню Меладзе, "Салют, Вєра!")

Після чого автор відео говорить "Слава Україні", а Меладзе пошепки відповідає "Героям слава".

Тим не менш, користувачі мережі Меладзе не дуже повірили:

  • У Валєри і у Кості жінки з України, діти та племінники наполовину українці. Тому і сидять не вашим і не нашим.
  • Хай ідуть лісом всі ці звиздуни і звиздухи. Лайно.
  • А чого він так тихо сказав? Б*я такий самий півень як і інші...

Яка позиція Меладзе щодо війни в Україні

24 лютого Валерій Шотайович записав відео, в якому попросив "припинити це, і сісти за стіл перемовин". Втім, хто проти кого розв'язав війну, він так і не сказав.

Після цього артист спокійно гастролював РФ, і планує виступи 2023 року. А ще у березні планує проїхатися з туром по Ізраїлю...

Скриншоти: meladze.ru, eventworld.co

Зазначимо, що не тільки Меладзе "дає задню", Ані Лорак буквально вчора перейшла на українську і попросилася назад в сім'ю.

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Валерій Меладзе