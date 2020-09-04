Герой "Санта-Барбары" покончил с собой из-за депрессии

Питер Ликасси из "Санта-Барбары" умер (коллаж РБК-Украина)

Питер Ликасси свел счеты с жизнью из-за затяжной депрессии

Питер Ликасси из "Санта-Барбары" покончил с собой. Причина, которая толкнула актера на такой шаг, - продолжительный период депрессии.

Новость о смерти голливудской сообщил на своей Facebook-странице давний друг и коллега Питера по культовому фильму "Клоуны-убийцы из космоса" Майкл Сигел.

Сигел вспоминает Ликасси как веселого и одаренного человека и отмечает, что ему посчастливилось работать с ним бок о бок на сцене в течение 16 лет.

"27 августа мой друг, мой брат, мой партнер по комедии Питер Ликасси проиграл битву с депрессией и покончил жизнь самоубийством... Питер много лет боролся с депрессией, предпочитая вести очень замкнутую жизнь. В расцвете сил Питер был невероятно талантлив. Веселый, умный, опытный музыкант, замечательный актер и блестящий комик. Его способность взять идею и превратить ее в развлекательную рутину была его даром. Но Питер был чем-то большим. Он был добрым, щедрым, отзывчивым и готовым на все ради вас. Он был крутым. Он всегда отстаивал то, во что верил. Он был перфекционистом, и временами с этим было трудно справиться. Но он был честным и заботливым. Мне посчастливилось работать с ним бок о бок на сцене в течение 16 лет. Но еще больше повезло, что я был его другом в течение 38 лет и узнал, что такое настоящая дружба", - написал Сигел.

Питер Ликасси (фото: facebook.com/michael.siegel.7)

При этом он призвал всех людей, которые страдают депрессией, "не боятся и не стеснятся разговаривать с кем-то" о своих проблемах.

Ликасси родился 1 апреля 1959 года. На экранах он дебютировал в 1984-м. В 1989 году он сыграл в нескольких эпизодах популярного сериала "Санта-Барбара". А наибольшую популярность ему принесла роль мороженщика в комедийном ужастике "Клоуны-убийцы из космоса".

Питер Ликасси в фильме "Клоуны-убийцы из космоса" (фото: facebook.com/peter.licassi)

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