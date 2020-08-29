Весь Голливуд скорбит из-за смерти звезды Marvel: Чедвик Боузман, ты был героем

Чедвик Боузман (фото: instagram.com/chadwickboseman)

Чедвик Боузман скончался от рака

Легендарный голливудский актер Чедвик Боузман скончался на 44-м году жизни из-за онкологического заболевания толстой кишки. Актер боролся с раком 4 года, однако болезнь оказалась сильнее. Трагическая смерть звезды мирового кино потрясла Голливуд. Близкие и просто фанаты артиста не перестают выражать свои соболезнования об утрате. Голливудские звезды также выразили свою скорбь об ушедшем гении.

Известие о смерти актера появилось на официальных страницах Чедвика Боузмана в Twitter и Instagram. Именно там знаменитости оставили свои слова соболезнования близким о невосполнимой утрате. Звезда фильмов "Аватар" и "Стражи Галактики" Зои Салдана назвала коллегу "самым классным мстителем и самым тихим воином".

"Мне жаль, что у меня не хватило смелости сказать тебе, что твое исполнение Т'Чаллы было лучшим воплощением короля, которое я когда-либо видела. Покойся с миром, брат. Мои сыновья всегда будут помнить твое имя!" — написала она.

Актриса Сидель Ноэль, которая была партнершей Чедвика по площадке во время съемок фильма "Черная пантера", также написала о силе Боузмана и его влиянии на окружающих.

"Я сломлена. Молюсь за твою семью, друзей и любимую жену. Я никогда не забуду твои слова, сказанные мне после съемок "Черной пантеры", и навсегда сохраню их в своем сердце", — написала актриса.

Актер и режиссер Марк Руффало заявил, что для него было большой честью знать Боузмана и работать с ним.

"Это был щедрый и искренний человек. Ты верил в священную сущность работы и выкладывался на полную. С любовью к твоей семье", — написал Руффало.

Ранее в возрасте 98 лет умер звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена".