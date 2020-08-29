ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Весь Голливуд скорбит из-за смерти звезды Marvel: Чедвик Боузман, ты был героем

Суббота 29 августа 2020 12:56
Весь Голливуд скорбит из-за смерти звезды Marvel: Чедвик Боузман, ты был героем
Чедвик Боузман (фото: instagram.com/chadwickboseman)
Автор: Анна Киселева

Чедвик Боузман скончался от рака

Легендарный голливудский актер Чедвик Боузман скончался на 44-м году жизни из-за онкологического заболевания толстой кишки. Актер боролся с раком 4 года, однако болезнь оказалась сильнее. Трагическая смерть звезды мирового кино потрясла Голливуд. Близкие и просто фанаты артиста не перестают выражать свои соболезнования об утрате. Голливудские звезды также выразили свою скорбь об ушедшем гении.

Известие о смерти актера появилось на официальных страницах Чедвика Боузмана в Twitter и Instagram. Именно там знаменитости оставили свои слова соболезнования близким о невосполнимой утрате. Звезда фильмов "Аватар" и "Стражи Галактики" Зои Салдана назвала коллегу "самым классным мстителем и самым тихим воином".

"Мне жаль, что у меня не хватило смелости сказать тебе, что твое исполнение Т'Чаллы было лучшим воплощением короля, которое я когда-либо видела. Покойся с миром, брат. Мои сыновья всегда будут помнить твое имя!" — написала она.

Актриса Сидель Ноэль, которая была партнершей Чедвика по площадке во время съемок фильма "Черная пантера", также написала о силе Боузмана и его влиянии на окружающих.

"Я сломлена. Молюсь за твою семью, друзей и любимую жену. Я никогда не забуду твои слова, сказанные мне после съемок "Черной пантеры", и навсегда сохраню их в своем сердце", — написала актриса.

Актер и режиссер Марк Руффало заявил, что для него было большой честью знать Боузмана и работать с ним.

"Это был щедрый и искренний человек. Ты верил в священную сущность работы и выкладывался на полную. С любовью к твоей семье", — написал Руффало.

Ранее в возрасте 98 лет умер звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины актерпреступленияголливудский актер
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь