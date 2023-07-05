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Герой музею "Голоси мирних" зустрівся з Папою Римським

Герой музею "Голоси мирних" зустрівся з Папою Римським (фото: прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Володимир Зеленський, Папа Римський Франциск та режисер-документаліст Євгеній Афінеєвський отримали спільну нагороду берлінської фундації "Кіно заради миру" (Cinema for Peace Award). На аудієнцію до Папи Римського запросили й Володимира Ободзінського - героя музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомили в прес-службі фонду.

Російський літак скинув дві авіабомби на його будинок, вбивши дружину, дочку, сина та онуків-двійнят. На кожній з вручених нагород Cinema for Peace Award вигравійовано портрети: сина Володимира, якому було 14 років, та однорічних онуків Ніколь та Дениса.

"Я дякую команді фонду, яка знімає матеріали про трагедії, які накоїли і коять рашисти. Якби ви не відзняли мою історію, - нічого цього не було б", - говорить Володимир Ободзінський.

Один з лауреатів нагороди - Євгеній Афінеєвський, режисер фільму "Свобода у вогні: боротьба України за свободу", був серед ключових спікерів квітневої панельної дискусії музею "Голоси мирних" на тему "Яким має бути українське кіно, щоб перемагати?".

Раніше нагородою "Кіно заради миру"були відзначені Мухаммед Алі, Нельсон Мандела, Михайло Горбачов, Джейн Гудолл, Шон Пенн, Анджеліна Джолі та Джордж Клуні. Але вперше спільної нагороди вдостоєнні два світові лідери і один кінорежисер. І вперше нагороди мають присвячення дітям.

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Папа римський