Герой музею "Голоси мирних" зустрівся з Папою Римським

Російський літак скинув дві авіабомби на його будинок, вбивши дружину, дочку, сина та онуків-двійнят. На кожній з вручених нагород Cinema for Peace Award вигравійовано портрети: сина Володимира, якому було 14 років, та однорічних онуків Ніколь та Дениса.

"Я дякую команді фонду, яка знімає матеріали про трагедії, які накоїли і коять рашисти. Якби ви не відзняли мою історію, - нічого цього не було б", - говорить Володимир Ободзінський.

Один з лауреатів нагороди - Євгеній Афінеєвський, режисер фільму "Свобода у вогні: боротьба України за свободу", був серед ключових спікерів квітневої панельної дискусії музею "Голоси мирних" на тему "Яким має бути українське кіно, щоб перемагати?".

Раніше нагородою "Кіно заради миру"були відзначені Мухаммед Алі, Нельсон Мандела, Михайло Горбачов, Джейн Гудолл, Шон Пенн, Анджеліна Джолі та Джордж Клуні. Але вперше спільної нагороди вдостоєнні два світові лідери і один кінорежисер. І вперше нагороди мають присвячення дітям.