Герои среди нас: как простые украинцы заставляют рашистов дрожать от страха (видео и фото)

Россия вторглась в украину 24 февраля 2022 года. На момент сегодня идет уже шестой день войны. В это страшнейшее для страны время простые украинцы поражают своим героизмом. Они со всей смелостью противостоят врагу.

О подвигах настоящей нации читайте ниже в нашем материале.

Коктейли Молотова идут в полный ход

Так, в городе Буча Киевской области местные жители бросили в колонну оккупантов, которая проехала по городу, коктейль "Молотова". Техника начала гореть отлично!

А в Харькове российские захватчики сбежали из бронемашины и укрылись под подъездом. По словам очевидцев, они пытались укрыться от огня выстрелов из частных домов.

А вот в Корюковке, Черниговской области, местные жители остановили колонну российских танков.

Еще одно видео из Корюковки.

Мины переносят голыми руками

В Бердянске просто поразил своей отвагой - он перенес мужчина голыми руками перенес мину в лесопосадку.

Смотрите на видео, как это было.

Украинцы бросаются под танки и разворачивают их!

В Бахмаче, например, люди рискую своей жизнь с одной целью - во что бы то ни стало остановить врага.

Похожее видео в сети обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

Безоружные граждане "голыми руками" разворачивают российские танки! В городе Городня Черниговской области местные жители заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра.

В результате вражеская техника развернулась и поехала в сторону села Сеньковки, откуда и приехала.

А вот лица мужчин, которые навсегда войдут в историю Украины. Двое железнодорожников в Сумской области голыми руками захватили вражеский бронетранспортер, а вместе с ним и двух оккупантов.

Зовут этих героев Руслан Аристархов он начальник станции "Басы", и Артем Киселев, начальник станции "Сумы грузовая".

Они обманули врага, направив его в тупик, а когда БТР застрял, оккупантов повалили на землю и сдали терробороне.

Руслан Аристрахов и Артем Киселев (фото: (фото t.me/nexta_livе))