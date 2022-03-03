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Герої серед нас: як прості українці змушують рашистів тремтіти від страху (відео та фото)

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Четвер 03 березня 2022 22:00
Герої серед нас: як прості українці змушують рашистів тремтіти від страху (відео та фото) Прості українці створюють історію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. На момент сьогодні йде вже шостий день війни. У цей страшний для країни час прості українці вражають своїм героїзмом. Вони з усією сміливістю протистоять ворогові.

Про подвиги справжньої нації читайте нижче в нашому матеріалі.

Коктейлі Молотова йдуть в повний хід

Так, в місті Буча Київської області місцеві жителі кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль"Молотова". Техніка загорілася на відмінно.

А в Харкові російські загарбники втекли з бронемашини і сховалися під під'їздом. За словами очевидців, вони намагалися сховатися від вогню пострілів з приватних будинків.

Герої серед нас: як прості українці змушують рашистів тремтіти від страху (відео та фото)

А ось у Корюківці, Чернігівській області, місцеві жителі зупинили колону російських танків.

Ще одне відео з Корюківки.

Міни переносять голими руками

У Бердянську чоловік просто вразив своєю відвагою - він переніс голими руками міну в лісопосадку.

Дивіться на відео, як це було.

Українці кидаються під танки і розгортають їх!

У Бахмачі, наприклад, люди ризикуючи своїм життя з однією метою- будь-що-будь зупинити ворога.

Схоже відео в мережі оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

Беззбройні громадяни "голими руками" розгортають російські танки! У місті Городня Чернігівської області місцеві жителі заблокували рух російської військової техніки в бік обласного центру.

В результаті ворожа техніка розвернулася і поїхала в бік села Сеньківки, звідки і приїхала.

А ось обличчя чоловіків, які назавжди увійдуть в історію України. Двоє залізничників у Сумській області голими руками захопили ворожий бронетранспортер, а разом з ним і двох окупантів.

Звуть цих героїв Руслан Аристархов він начальник станції "Баси", і Артем Кисельов, начальник станції"Суми вантажна".

Вони обдурили ворога, направивши його в глухий кут, а коли БТР застряг, окупантів повалили на землю і здали теробороні.

Герої серед нас: як прості українці змушують рашистів тремтіти від страху (відео та фото)Руслан Арістрахов і Артем Кисельов (фото: (фото t.me/nexta_livе))

Читайте також, незбагненні розуму вчинки українців під час війни.

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