Герої серед нас: як прості українці змушують рашистів тремтіти від страху (відео та фото)
Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. На момент сьогодні йде вже шостий день війни. У цей страшний для країни час прості українці вражають своїм героїзмом. Вони з усією сміливістю протистоять ворогові.
Про подвиги справжньої нації читайте нижче в нашому матеріалі.
Коктейлі Молотова йдуть в повний хід
Так, в місті Буча Київської області місцеві жителі кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль"Молотова". Техніка загорілася на відмінно.
А в Харкові російські загарбники втекли з бронемашини і сховалися під під'їздом. За словами очевидців, вони намагалися сховатися від вогню пострілів з приватних будинків.
А ось у Корюківці, Чернігівській області, місцеві жителі зупинили колону російських танків.
Ще одне відео з Корюківки.
Міни переносять голими руками
У Бердянську чоловік просто вразив своєю відвагою - він переніс голими руками міну в лісопосадку.
Дивіться на відео, як це було.
Українці кидаються під танки і розгортають їх!
У Бахмачі, наприклад, люди ризикуючи своїм життя з однією метою- будь-що-будь зупинити ворога.
Схоже відео в мережі оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.
Беззбройні громадяни "голими руками" розгортають російські танки! У місті Городня Чернігівської області місцеві жителі заблокували рух російської військової техніки в бік обласного центру.
В результаті ворожа техніка розвернулася і поїхала в бік села Сеньківки, звідки і приїхала.
А ось обличчя чоловіків, які назавжди увійдуть в історію України. Двоє залізничників у Сумській області голими руками захопили ворожий бронетранспортер, а разом з ним і двох окупантів.
Звуть цих героїв Руслан Аристархов він начальник станції "Баси", і Артем Кисельов, начальник станції"Суми вантажна".
Вони обдурили ворога, направивши його в глухий кут, а коли БТР застряг, окупантів повалили на землю і здали теробороні.
Руслан Арістрахов і Артем Кисельов (фото: (фото t.me/nexta_livе))
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