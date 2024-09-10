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Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з "Гаррі Поттера" виглядає сьогодні (фото)

Вівторок 10 вересня 2024 08:15
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Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з "Гаррі Поттера" виглядає сьогодні (фото) Станіслав Яневський (фото: кадр з фільму "Гаррі Поттер та Кубок вогню")
Автор: Іванна Пашкевич

У фільмах про Гаррі Поттера роль студента Дурмстранга Віктора Крама виконав болгарський актор Станіслав Яневський. Незважаючи на те, що він продовжує свою акторську діяльність, його ім'я нечасто з'являється в новинах.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам поглянути, який сьогодні вигляд має колишній коханий Герміони.

Коли фільм "Гаррі Поттер і Кубок вогню" з'явився на великих екранах, Станіславу Яневському виповнилося лише 20 років. За його власними словами, участь у зйомках стала для нього справжнім успіхом, адже він потрапив у проект абсолютно випадково.

"Я опинився в потрібному місці і в потрібний час і зіштовхнувся з одним з агентів з кастингу, який помітив мене і відразу ж запропонував пройти проби. Після кількох зустрічей, які, щоправда, розтягнулися в часі, мені зателефонували і повідомили хороші новини, що мене обрали на роль Крама з більш ніж 3500 різних претендентів на цю роль. Це було приголомшливе почуття", - ділився актор.

Яскравий і м'язистий Яневський одразу зробив Віктора Крама одним із найбільш пам'ятних персонажів фільму.

Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з &quot;Гаррі Поттера&quot; виглядає сьогодні (фото)

Станіслав Яневський (фото: кадр з фільму "Гаррі Поттер та Кубок вогню")

Як актор живе зараз

Він продовжує зніматися в болгарських фільмах і серіалах, а тому міжнародна аудиторія трохи втратила його з поля зору. Однак актор активно веде соцмережі, і за його життям можна легко стежити.

Яневський захоплюється мотоциклами, гірськими велосипедами і, звичайно ж, не забуває про спорт, як і його кіногерой. Він проводить щонайменше півтори години в тренажерному залі, що дає йому змогу підтримувати чудову фізичну форму - його мускулатура навіть стала помітнішою.

Зовні Станіслав також змінився: він обзавівся татуюваннями і відростив бороду.

Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з &quot;Гаррі Поттера&quot; виглядає сьогодні (фото)Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з &quot;Гаррі Поттера&quot; виглядає сьогодні (фото)Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з &quot;Гаррі Поттера&quot; виглядає сьогодні (фото)

Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з &quot;Гаррі Поттера&quot; виглядає сьогодні (фото)Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з &quot;Гаррі Поттера&quot; виглядає сьогодні (фото)

Герміона не впізнала б. Ось як Віктор Крам з &quot;Гаррі Поттера&quot; виглядає сьогодні (фото)

Станіслав Яневський (фото: instagram.com/stan_yanevski)

Дізнайтесь, як сьогодні виглядає маленький Северус Снейп з "Гаррі Поттера".

Також дивіться, як змінилися красуні з фільмів про хлопчика-чарівника.

При написанні матеріалу використувалися наступні джерела: Instagram Станіслава Яневського.

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