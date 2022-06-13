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В Германии украинской ведущей угрожают за то, что ее сын сказал "Слава Украине" (видео)

В Германии на украинскую ведущую набросились два россиянина (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала об угрозах в ее сторону со стороны неизвестного мужчины. Все дело в том, что в Германии на улице ее сын сказал "Слава Украине".

О подробностях инцидента ведущая сообщила на своей странице в Instagram.

Детали инцидента

После начала войны в Украине Анна с сыном уехали в Германию. Там ребенок пошел учиться в школу. В один из дней он сказал на улице "Слава Украине". На это отреагировал русскоязычный мужчина. Он в матерной форме начал говорить Анне, что не хочет такого слышать.

"Какая "Слава Украине", вы че еб*нулись, вы можете кричать слава немцам… я не хочу тут слышать какую-то "Славу Украине"… ко мне пришли мои дети и говорят, что тут кричат "Слава Украине", - начал возмущаться мужчина.

Ведущая начала снимать видео, чтобы прославить "героя". Она заявила неадеквату, что он ведет себя, как русский.

"Объясните ребенку, что не нужно орать Слава Украине", - заявил агрессивный мужчина.

"Мой сын в Германии сказал "Слава Украине" и к нам пришли два русских с кулаками и матами. Как это можно выдержать? Ненавижу. Просто послушайте! Прошу репост!" - написала украинка.

Позже Анна сообщила, что обязательно сообщит об этом инциденте в полицию.

Что известно о ведущей

Анна Олицкая родилась в 1986 году в городе Днепр.С 2012 года работает на телеканале "Новый канал". Была ведущей программ "Пираньи", "Абзац", "Заробитчане".

Анна Олицкая работает телеведущей более 10 лет (фото:noviy.ia)

Как ранее мы писали, такое происходит не только в Германии. Так, в Польше на украинку напала агрессивная женщина.

А в в Швеции "ватница" накинулась на украинку и поплатилась за это работой.

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