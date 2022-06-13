У Німеччині українській ведучій погрожують за "Слава Україні", сказане її сином (Відео)

Українська телеведуча Анна Олицька розповіла про погрози в її бік з боку невідомого чоловіка. Вся справа в тому, що в Німеччині на вулиці її син сказав "Слава Україні".

Про подробиці інциденту ведуча повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Деталі інциденту

Після початку війни в Україні Анна з сином поїхали до Німеччини. Там дитина пішла вчитися в школу. В один із днів він сказав на вулиці "Слава Україні". На це відреагував російськомовний чоловік. Він з матюками почав говорити Ганні, що не хоче такого чути.

"Яка "Слава Україні", ви що еб*нулися, ви можете кричати слава німцям... я не хочу тут чути якусь" Славу Україні "... до мене прийшли мої діти і кажуть, що тут кричать" Слава Україні", - почав обурюватися чоловік.

Ведуча почала знімати відео, щоб прославити "героя". Вона заявила неадеквату, що він поводиться, як росіянин.

"Поясніть дитині, що не потрібно кричати Слава Україні", - заявив агресивний чоловік.

"Мій син в Німеччині сказав "Слава Україні" і до нас прийшли два росіяни з кулаками і матами. Як це можна витримати? Ненавиджу. Просто послухайте! Прошу репост!"- написала українка.

Пізніше Анна повідомила, що обов'язково повідомить про цей інцидент в поліцію.

Що відомо про ведучу

Анна Олицька народилася в 1986 році в місті Дніпро. З 2012 року працює на телеканалі "Новий канал". Була ведучою програм "Піраньї", "Абзац", "Заробітчани".

Анна Олицька працює телеведучою понад 10 років (фото: noviy.ia)