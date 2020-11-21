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Геращенко заявил о неэффективности карантина выходного дня: нужен полный локдаун

Суббота 21 ноября 2020 09:11
Геращенко заявил о неэффективности карантина выходного дня: нужен полный локдаун
Карантина выходного дня в Украине недостаточно, считают в МВД (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анжелика Галушко

Геращенко выступил за полный локдаун в Украине

Введенный в Украине карантин выходного дня для уменьшения количества новых пациентов с коронавирусом является полумерой. Для того, чтобы уберечь жизни граждан и спасти медицинскую систему, стране нужно более жесткие действия.

По мнению заместителя министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, действующие ограничения в субботу и воскресенье нужно заменить на трехнедельный локдаун. В противном случае количество выявленных за сутки пациентов с COVID-19 может вырасти до 25-30 тысяч.

Но прежде чем внедрять локдаун, правильным решением будет наработка пакета поддержки для предпринимателей, чтобы они несмотря на потерянные доходы, смогли получить денежную компенсацию.

"Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек", - высказался Геращенко во время ток-шоу на телеканале ZIK.

По словам заместителя министра, если будет продолжает работать общественный транспорт, то закрытие мест со значительным скоплением людей только на выходные не поможет разорвать цепь распространения коронавируса. Геращенко уверен, что количество зараженных COVID-19 будет увеличиваться.

"Лично мое мнение, что "карантин выходного дня" – это полумера. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, которая четко и ясно сказала, что карантин, который продлится как минимум 3 недели, не будет иметь никакого влияния на распространения коронавирус. Необходимо, чтобы был расторгнут цепь развития заболеваемости", - добавил заместитель главы МВД.

Напомним, в Кабмине заявили, что в преддверии больших зимних религиозных праздников День святого Николая, Рождество Христово, Крещение и других в Украине могут усилить карантин.

Ранее сообщалось, что власти не исключают, что в Украине могут ввести полный локдаун уже в декабре 2020 года.

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