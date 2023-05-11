Геніальні ідеї, як використовувати дріжджі в побуті: вони годяться не тільки для випічки
Звичайні дріжджі можна користуватися в побуті - в косметології та навіть в садовому господарстві. Цей продукт має неймовірні здібності і його можна використовувати не тільки для випікання.
Як ще можна використовувати дріжджі у домашньому господарстві – читайте нижче.
Зміцнюємо нігті
Щоденні домашні справи можуть привести нігті в дуже жалюгідний вигляд, особливо, якщо ви не любите використовувати гумові рукавички. Врятувати ситуацію може маска із харчових дріжджів. В них багато вітаміну В, який допоможе зміцнити нігтьову пластину.
Змішайте в невеликій мисці 2 ч. ложки дріжджів, що швидко діють, половину склянки молока і ложку меду. Опустіть пальці на 15-20 хвилин у ванночку, потім помийте руки теплою водою з милом і намажте будь-яким зволожуючим кремом. Робити таку процедуру можна 2-3 рази на тиждень.
Стимулюємо зростання волосся
Як відзначають вчені, у дріжджах є біотин – речовина, яка допомагає зволожити шкіру голови та впорається з посіченими кінчиками волосся. А ще ця речовина запобігає випаданню волосся і допомагає при лупі.
Змішайте 2 ч. ложки сухих дріжджів, 1 яйце та 1 ч. ложку меду. Розподіліть суміш по всій довжині волосся і залиште на 15-20 хвилин. Можна надіти спеціальну шапочку. Потім ретельно промийте волосся холодною водою. Таку маску можна використовувати 2-3 рази на тиждень.
Маска для обличчя
У харчових дріжджах є речовини, які допомагають виробленню колагену – важливого для нашого організму білка, що пов'язує всі клітини та тканини в єдине ціле.
Візьміть ½ пачки сухих дріжджів, 2 ст. ложки вівсяного або житнього борошна та 1 ст. ложку теплого молока. Все перемішайте, доведіть до однорідної маси та залиште на ніч - щоб набухла маса. Вранці нанесіть маску на обличчя і дочекайтеся, доки вона повністю засохне. Потім змийте теплою водою.
Прискорити дозрівання компосту
Компост - найкраще органічне добриво для дачі та городу. Але перегній отримати можна лише за пару сезонів, а це довго. Додайте до компостної купи дріжджовий розчин: розведіть 5 пакетиків сухих дріжджів у 5 літрах води та залиште в теплому місці на пару годин.
Потім перемішайте компостну купу, зробіть у ній ямку, вилийте туди розчин і накрийте шматком поліетилену. Протягом трьох місяців регулярно перемішуйте компост, додайте трохи трави та органіки. І ваш компост буде готовим!
Прискорити дозрівання огірків
Огірки дозріватимуть швидше, якщо ви зробите їм підживлення з дріжджів. Вони допомагають зміцнити кореневу систему та активізують зростання. Розчиніть кілограм дріжджів 5 л теплої води. Залишіть у теплому місці.
Потім літр цієї суміші розведіть на 10 літрів води та поливайте ваші огірки. Для розсади рідини потрібно вчетверо менше.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як піна для гоління може допомогти у побуті.
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