Генетик рассказал, сколько украинцев должно переболеть для получения коллективного иммунитета

"Переболевших и вакцинированных должно быть около 70%. Сколько переболело сейчас в стране - мы не знаем. Когда мы делаем тесты на антитела - мы понимаем, что сейчас намного больше переболевших людей, чем 10%. Есть идея, что их уже 30-40%", - рассказал Александр Коляда.

По его словам, сейчас невозможно предсказать, сколько еще времени понадобится, чтобы большая часть людей переболела.

Также генетик рассказал, почему у некоторых переболевших коронавирусом после теста не показываются антитела, либо показывают в меньшей количестве.

"Не у всех людей вырабатываются антитела. Есть другая ветка иммунитета - клеточная. Есть люди, которые переболели - но антитела в тесте не показываются", - рассказал Коляда.

Генетик рассказал украинцам о коллективном иммунитете