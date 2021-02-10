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Генетик рассказал, сколько украинцев должно переболеть для получения коллективного иммунитета

Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине пошел на спад. В связи с этим многие украинцы интересуются, образовался ли сейчас у людей коллективный иммунитет. Для того, чтобы это произошло должно переболеть и вакцинироваться 70% населения.

Об этом в эфире ТСН сообщил украинский генетик Александр Коляда.

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"Переболевших и вакцинированных должно быть около 70%. Сколько переболело сейчас в стране - мы не знаем. Когда мы делаем тесты на антитела - мы понимаем, что сейчас намного больше переболевших людей, чем 10%. Есть идея, что их уже 30-40%", - рассказал Александр Коляда.

По его словам, сейчас невозможно предсказать, сколько еще времени понадобится, чтобы большая часть людей переболела.

Также генетик рассказал, почему у некоторых переболевших коронавирусом после теста не показываются антитела, либо показывают в меньшей количестве.

"Не у всех людей вырабатываются антитела. Есть другая ветка иммунитета - клеточная. Есть люди, которые переболели - но антитела в тесте не показываются", - рассказал Коляда.

Генетик рассказал украинцам о коллективном иммунитете

Как мы писали ранее, известный украинский врач рассказал, почему вакцинация от COVID-19 нужна не всем.

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