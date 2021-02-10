Генетик рассказал, сколько украинцев должно переболеть для получения коллективного иммунитета

Коронавирус в Украине пошел на спад. В связи с этим многие украинцы интересуются, образовался ли сейчас у людей коллективный иммунитет. Для того, чтобы это произошло должно переболеть и вакцинироваться 70% населения.
Об этом в эфире ТСН сообщил украинский генетик Александр Коляда.
"Переболевших и вакцинированных должно быть около 70%. Сколько переболело сейчас в стране - мы не знаем. Когда мы делаем тесты на антитела - мы понимаем, что сейчас намного больше переболевших людей, чем 10%. Есть идея, что их уже 30-40%", - рассказал Александр Коляда.
По его словам, сейчас невозможно предсказать, сколько еще времени понадобится, чтобы большая часть людей переболела.
Также генетик рассказал, почему у некоторых переболевших коронавирусом после теста не показываются антитела, либо показывают в меньшей количестве.
"Не у всех людей вырабатываются антитела. Есть другая ветка иммунитета - клеточная. Есть люди, которые переболели - но антитела в тесте не показываются", - рассказал Коляда.
Генетик рассказал украинцам о коллективном иммунитете
Как мы писали ранее, известный украинский врач рассказал, почему вакцинация от COVID-19 нужна не всем.