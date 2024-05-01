"Їх занадто мало": генетик описав майбутній портрет довгожителя

Майбутній портрет довгожителя

"Довгожителі - дуже незручний обʼєкт для вивчення. Та й психологія - не точна наука. Довгожителів незрозуміло з ким порівнювати (немає контролю аналогічного віку), вони винятки з більшості правил про ЗОЖ і їх занадто мало для вивчення. Але все ж їх вивчають", - пояснює вчений.

Особливий інтерес викликає вплив психологічних характеристик людини на її шанс дожити до довголіття.

ТИП D - яким не треба бути

"За однією з класифікацій виділяють особистості типу D (видно в продовження класифікації людей по Фридману типу А і В у відповідь на стрес)", - каже Олександр.

Також він зауважив, що люди з D типом особистості мають підвищену негативну збудливість (тенденція відчувати негативні емоції) і водночас соціальне гальмування (тенденція стримувати самовираження).

Ці показники оцінюються за стандартизованою і валідизованою шкалою типу D (DS14) Такі люди відчувають негативні емоційно-чуттєві стани, такі як тривога, зниження настрою, дратівливість, і водночас не діляться цими почуттями з іншими людьми, через страх їх негативної реакції.

Майбутній портрет довгожителя (фото: Freepik)

Такий тип людей живе менше за інших

За словами вченого, не варто такими бути. Ризик розвитку ішемічної хвороби серця у них у 3 рази вищий, а ризик розвитку захворювань судин - у 6 разів.

Ось деякі риси характеру, які, як показали дослідження, позитивно впливають на довголіття:

оптимізм

стресостійкість

відкритість до нового досвіду

гнучкість розуму

самодисципліна.

Вчені далекі від містики й хором погоджуються, що риси особистості впливають на здоровʼя через малопомітні, але цілком конкретні поведінкові та біологічні механізми, характерні для того чи іншого психотипу.

Механізми-посередники бувають двох типів та мають свої ознаки.

Поведінкові:

вживання алкоголю

паління

ожиріння

фізична активність

пристрасть до альтернативної медицини

особливості стосунків 3 традиційною медициною

особиста гігієна

соматична чутливість

наявність соціальної підтримки тощо.

Біологічні:

кортизол

адреналін

схильність до запалення

оксидативний стрес

інсулінова резистентність тощо.

"Якщо психологія й вивчає душу (я не знаю), то душа явно намагається нам щось сказати через ці дослідження", - каже вчений.