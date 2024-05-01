"Їх занадто мало": генетик описав майбутній портрет довгожителя

Довгожитель - цікаве слово та явище, яке, на жаль, далеко не всі з нас можуть пізнати. Та вчені вже складають портрети так з людей.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис вченого Олександра Коляди.
"Довгожителі - дуже незручний обʼєкт для вивчення. Та й психологія - не точна наука. Довгожителів незрозуміло з ким порівнювати (немає контролю аналогічного віку), вони винятки з більшості правил про ЗОЖ і їх занадто мало для вивчення. Але все ж їх вивчають", - пояснює вчений.
Особливий інтерес викликає вплив психологічних характеристик людини на її шанс дожити до довголіття.
"За однією з класифікацій виділяють особистості типу D (видно в продовження класифікації людей по Фридману типу А і В у відповідь на стрес)", - каже Олександр.
Також він зауважив, що люди з D типом особистості мають підвищену негативну збудливість (тенденція відчувати негативні емоції) і водночас соціальне гальмування (тенденція стримувати самовираження).
Ці показники оцінюються за стандартизованою і валідизованою шкалою типу D (DS14) Такі люди відчувають негативні емоційно-чуттєві стани, такі як тривога, зниження настрою, дратівливість, і водночас не діляться цими почуттями з іншими людьми, через страх їх негативної реакції.
Майбутній портрет довгожителя (фото: Freepik)
За словами вченого, не варто такими бути. Ризик розвитку ішемічної хвороби серця у них у 3 рази вищий, а ризик розвитку захворювань судин - у 6 разів.
Ось деякі риси характеру, які, як показали дослідження, позитивно впливають на довголіття:
Вчені далекі від містики й хором погоджуються, що риси особистості впливають на здоровʼя через малопомітні, але цілком конкретні поведінкові та біологічні механізми, характерні для того чи іншого психотипу.
Механізми-посередники бувають двох типів та мають свої ознаки.
Поведінкові:
Біологічні:
"Якщо психологія й вивчає душу (я не знаю), то душа явно намагається нам щось сказати через ці дослідження", - каже вчений.
Раніше ми розповідали, чому в майбутньому ми невідворотно будемо жити довше.
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