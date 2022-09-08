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Гель или сухой порошок: названо лучшее средство для стирки одежды

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Четверг 08 сентября 2022 07:33
Гель или сухой порошок: названо лучшее средство для стирки одежды Какой порошок нужно использовать для стирки одежды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стиральный порошок помогает сохранить одежду свежей и чистой. Чтобы выбрать правильный продукт, полезно знать разницу между порошковым и жидким стиральным средством.

Об этом пишет Sante Plus.

В частности, существует несколько способов очистки вещей, но когда дело доходит до выбора между порошковым и жидким моющим средством, не всегда понятно, какой из двух вариантов лучше.

Какая разница

В первую очередь важно знать, какое моющее средство лучше всего подходит для одежды.

Жидкий стиральный порошок

Такой порошок является лучшей формой моющего средства из-за его воздействия на деликатную одежду, разнообразие запахов и легкость в использовании. Действительно, благодаря жидкой консистенции он легко растворяется независимо от выбранной температуры воды.

Единственный недостаток - передозировка продукта. Действительно, избыток может привести к противоположному результату и привести к повреждению ткани и искажению ее оттенка.

Однако эффективность жидкого стирального средства является несравненной при деликатной стирке белья, поскольку продукт уже хорошо разбавлен, в отличие от сухого стирального порошка, который должен дождаться цикла стирки, чтобы раствориться в воде. Жидкий порошок особенно эффективен для удаления жирных и масляных пятен.

Однако, из-за большого количества ароматизаторов такой порошок вреден для людей с чувствительной кожей.

Сухой стиральный порошок

Он более экологичен, более эффективен и дешевле, чем жидкий стиральный порошок.

Порошковое моющее средство так же эффективно против устойчивых пятен. Однако, остатки такого порошка могут остаться на ткани. Чтобы избежать такой проблемы, выберите более высокую температуру стирки, чтобы порошок хорошо растворился.

Для удаления таких пятен, как глина, трава или грязь, порошковое моющее средство является очень эффективным.

Таким образом, можно сделать вывод, что оба вида моющих средств имеют свои преимущества и недостатки, но оба эффективны для выполнения задачи очистки одежды.

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