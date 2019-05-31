Гарри Поттер возвращается: Джоан Роулинг порадовала фанатов

Писательница Джоан Роулинг, автор знаменитой саги о Гарри Поттере, анонсировала выход новых книг о мире Хогвартса. В ближайшее время на полках книжных магазинов появится четыре новые книги о Гарри Поттере.

Это будут небольшие книги с рассказами о школе Хогвартса, где подробно будет описываться о том, что именно герои изучали на уроках чародейства и волшебства. Каждая книга будет посвящена отдельной магической науке: защите от темных искусств, искусству зельеварения, гаданию, астрономии и заботе о магических существах.

"Приготовьтесь глубже погрузиться в историю магии и вернуться в прежние времена, чтобы узнать о традиционном фольклоре историй о Гарри Поттере", - сказано в анонсе литературных новинок.

Джоан Роулинг анонсировала новые книги о Гарри Поттере (pottermore.com)

Книги появятся сначала в электронном формате на сайте Pottermore. Презентация первых двух книг – "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защиту темных искусств" и "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелья и гербологию" – запланирована уже на 27 июня.

В книгах будут фотографии с рукописями Джоан Роулинг и иллюстрации лондонского художника Рогана Даниэля Изона.

Напомним, первая книга Джоан Роулинг о Гарри Поттере вышла в свет в 1997 году. Первая экранизация "Гарри Поттер и философский камень" – появилась в 2001 году. Более 20 лет книгами Джоан Роулинг увлекаются как дети, так и взрослые.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Джоан Роулинг прокомментировала смерть одного из персонажей "Гарри Поттера".

А также рассказывали о том, что cвященники сожгли книги о вампирах и Гарри Поттере.