Гараж, вулиця чи стоянка: де краще зберігати машину взимку

Вулиця або подвір'я

Такий варіант обирають більшість власників машин, адже машина стоїть поруч із будинком і завжди на виду. Це працює як заспокійливе, бо завжди можна перевірити, чи на місці машина.

До того ж на відкритому повітрі машина найменше схильна до корозії за рахунок постійного провітрювання. А на додачу зберігання автомобіля на подвір'ї безкоштовне, що не можна не врахувати.

Серед мінусів відзначимо не завжди оперативну охоронну систему, якщо вона, звісно, взагалі присутня. Тобто автомобільні злодії ймовірно можуть заволодіти речами, які ви лишили в салоні.

Також часто за паркомісце у дворах багатоповерхівок доводиться поборотися. Сюди ж відносимо ймовірність випадкових дрібних пошкоджень машини дітьми, тваринами або птахами. Проте якщо у вас приватний будинок, то вам дуже пощастило.

Стоянка

На стоянці випадкових "шкідників" набагато менше. Так само на невисокому рівні залишається можливість викрадення машини, адже всі паркінги охороняють на совість.

Недоліками можуть здатися розташування не поряд із будинком та все ж можливі пошкодження транспортного засобу іншими користувачами стоянки. Проте порівняно з двором або вулицею ці мінуси не є дуже значними.

На стоянці машину можуть пошкодити (фото: Freepik)

Гараж

Зберігання в гаражі має значні як переваги, так і недоліки.

Серед плюсів:

захист від негоди

відсутність можливості крадіжки речей з салону

присутні всі умови для обслуговування та ремонту

Мінуси зберігання машини в гаражі:

він рідко буває прямо поруч з будинком

якщо насипле багато снігу, то відкопувати двері гаража буде складніше, ніж очистити машину у дворі

у гаражі є умови для розвитку корозії. Щоб цього уникнути, потрібно налагодити хорошу вентиляцію

Існує також варіант підземного гаража, але це найдорожчий варіант житла для автомобіля, тому зважайте на свій гаманець.

Навіс

Найбільшим плюсом навісу є те, що автомобіль добре провітрюється, не відчуває перепадів температури та тому найменше піддається корозії та інших видів старіння.

Але мінусів все ж може бути більше. Навіс повинен бути великим, щоб захищати авто від опадів, а знайти достатню земельну ділянку може бути часто неможливо.

Також бажано розташовувати його на території, що охороняється, адже питання зловмисників стоїть дуже гостро.