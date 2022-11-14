Ганебна брехня: в УЗ поставили крапку в скандалі з некоректним ставленням до військового в поїзді

Він зазначив, що подробиці скандального випадку з'ясувалися після перегляду 5-годинного запису з камер спостереження в поїзді, розмови із залізничницею та спілкування з рідними українського бійця, які прочитали некоректну версію подій у мережі та пресі та вирішили внести ясність.

"Дуже прикро, що хтось додумав, ніби образила або вивела в тамбур військового залізничниця. Це не вкладалося в голові, і ми вдячні близьким воїна, що цю ганебну неправду спростували", - йдеться у публікації.

Військовий ЗСУ їхав у поїзді "Інтерсіті" у тамбурі (фото: instagram.com/liubaoligradska)

Зауважується, що працівники УЗ не лише з перших днів повномасштабного вторгнення РФ активно допомагають здійснювати евакуаційні рейси, але також понад 8 тисяч залізничників служать у лавах ЗСУ, захищають Україну від окупантів на передовій.

"Стюарди наші довели, що вони не ніжинки - навіть тендітні дівчата знають, що таке кілька діб на ногах без перепочинку рятувати та допомагати. Повірте, їх неприємний запах не засмутить, хіба що - неприємні люди, які їм заради хайпу приписали образу нашого воїна", - пише Петровський.

Так, переглянувши багатогодинні записи з камер у потязі стало зрозуміло, що словесна перепалка трапилась між пасажирами ще навіть до того, як стюард підійшла перевіряти квитки.

Словесна перепалка у вагоні поїзда УЗ (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

"Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі - кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним", - зазначається у повідомленні.

Також залишається невідомим, що саме сказали пасажири нашому захиснику - воїн, котрий повертався до Києва з фронту на Донбасі, про це не розповідав.

Воїн ЗСУ їхав поїздом до Києва, повертаючись із передової (фото: instagram.com/liubaoligradska)

"Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило. Нам вистачає поранених героїв на полі бою, і кожен з нас точно має поводитись так, щоб наша поведінка зігрівала та підбадьорювала, а не ображала", - пише Петровський.

Він також емоційно порекомендував тим пасажирам, яких раптом дуже "напружує" запах військового навпроти, мовчки пересісти чи перейти в інший вагон, чи вийти на найближчу станцію та продовжити шлях пішки.

"Бо їде він мирно в потязі саме завдяки таким військовим і завдяки тим, хто з ними завжди поруч і завжди на їхній стороні - залізничникам", - наголошується в публікації.

В УЗ відреагували на скандальну історію з конфліктом у вагоні "Інтерсіті" (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi(

Роблячи висновки із ситуації, в УЗ ухвалили рішення із завтрашнього дня почати проводити для стюардів і провідників тренінги психологічної допомоги, тому що необхідно "ще більше ще більше навчатись, ставати професійними у тому, щоб бачити різні психологічні стани й, по суті, ставати психологами для тих, хто подорожує разом із нами".