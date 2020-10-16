Галкин спародировал Зеленского и опозорился: де*ил глупый

Максим Галкин спародировал Владимира Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Максим Галкин нарвался на критику из-за пародии на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский огласил ряд вопросов всеукраинского опроса 25 октября, и "вдохновил" такой инициативой российского юмориста Максима Галкина на создание пародии. Однако шутка мужа знаменитой певицы Аллы Пугачевой пришлась по вкусу далеко не всем, и спровоцировала жесткую критику в сети.

Артист попытался обыграть темы, которые прозвучат во время опроса в день местных выборов в Украине. Свои вариации Галкин представил в коротком видео, опубликованном в Instagram.

Ролик российский шоумен подписал как "спецвыпуск для Украины".

На кадрах Галкин в образе Зеленского на украинском языке предлагает ставить политиков в угол за плохое поведение, сократить население Украины до 300 народных депутатов, легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков, обсудить на международном уровне вопрос первого закона Исаака Ньютона, проводить "такой референдум" еженедельно, раскрыть свое отношение к регги.

При этом Галкин, играя президента Украины, недвусмысленно намекает на пристрастие Зеленского к наркотикам.

Видео: Максим Галкин спародировал Владимира Зеленского и тему всеукраинского опроса

Ролик вызвал в интернете массу гневных комментариев как среди подписчиков российского артиста, так и других пользователей сети. Люди возмущаются такой пародией и отмечают, что в РФ просто бесятся из-за проведения в Украине опросов, и советуют Галкину пародировать своего президента.

Бред. Не смешно. Пародируй своего президента

Ох, не видать вам боле гастролей в Украине! В ближайшее время!

Да, так радовался его победе на выборах, а теперь наркоманом называет?

Ну и дебил... Иди своему придурку с**ку полижи...

Максим, как-то не красиво с вашей стороны! Я была о вас другого мнения!

Хах, еще один клоуняка. Пародию на Путина сделай. Не там, где он великий вождь, а сатирическую. С**кун

Глупо и по-дебильному

Не привыкли россияне, что у людей могут спрашивать мнение

Следующим будет видео извинение, якобы не хотел никого оскорбить и то, что мы родственные народы! По-моему, не с тем вирусом боремся.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины сообщили все пять вопросов, которые могут вынести на опрос, но добавили при этом, что список вопросов еще обсуждается.