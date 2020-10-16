Галкін спародіював Зеленського і осоромився: де*іл дурний

Максим Галкін спародіював Володимира Зеленського (колаж РБК-Україна)

Максим Галкін нарвався на критику через пародію на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський оголосив ряд питань всеукраїнського опитування 25 жовтня, і "надихнув" такою ініціативою російського гумориста Максима Галкіна на створення пародії. Однак жарт чоловіка знаменитої співачки Алли Пугачової припав до смаку далеко не всім, і спровокував жорстку критику в мережі.

Артист спробував обіграти теми, які прозвучать під час опитування в день місцевих виборів в Україні. Свої варіації Галкін представив у короткому відео, опублікованому в Instagram.

Ролик російський шоумен підписав як "спецвипуск для України".

На кадрах Галкін в образі Зеленського українською мовою пропонує ставити політиків у кут за погану поведінку, скоротити населення України до 300 народних депутатів, легалізувати медичний канабіс для важкохворих політиків, обговорити на міжнародному рівні питання першого закону Ісаака Ньютона, проводити такий референдум" щотижня, розкрити своє ставлення до реґі.

При цьому Галкін, граючи президента України, недвозначно натякає на пристрасть Зеленського до наркотиків.

Відео: Максим Галкін спародіював Володимира Зеленського і тему всеукраїнського опитування

Ролик викликав в інтернеті безліч гнівних коментарів як серед підписників російського артиста, так і інших користувачів мережі. Люди обурюються такою пародією і зауважують, що в РФ просто бісяться через проведення в Україні опитувань, і радять Галкіну пародіювати свого президента.

Маячня. Не смішно. Роби пародії на свого президента

Ох, не бачити вам більш гастролей в Україні! Найближчим часом!

Так, так радів його перемозі на виборах, а тепер наркоманом називає?

Ну і дебіл... Іди своєму придурку с**ку полижи...

Максим, якось не гарно з вашого боку! Я була про вас іншої думки!

Хах, ще один клоуняка. Пародію на Путіна зроби. Не там, де він великий вождь, а сатиричну. С*икун

Дурнувато і по-дебільному

Не звикли росіяни, що у людей можуть запитувати

Наступним буде відео вибачення, нібито не хотів нікого образити і те, що ми споріднені народи! По-моєму, не з тим вірусом боремося.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента України повідомили всі п'ять запитань, які можуть винести на опитування, але додали, що список питань ще обговорюється.