Гадания на Ивана Купала: как узнать свою судьбу и привлечь деньги и счастье

Обряды на любовь и суженого

Гадание на венках. Это одно из самых известных гаданий на Ивана Купала. Венок нужно сплести из 12 трав, украсив его полевыми цветами и скрепив травой. На закате солнца венок с зажженной на нем свечой опускают в речку, слегка подтолкнув.

Если венок пошел ко дну сразу же - увы, любимый разлюбил. Венок пристал к берегу - свадьбе в течение года не бывать, придется ждать как минимум еще год. У кого венок будет плавать дольше всех, та будет самой счастливой, а у кого свечка дольше прогорит, девушка проживет долгую жизнь. Если венок поплыл к другому берегу - суженый будет издалека, поплыл по течению - к свадьбе с суженым.

Гадание со свечой. Этот обряд считается очень древним способом девушек привлечь в свою жизнь это прекрасное чувство. Для него нужно взять красную свечу, поставить ее на блюдце, зажечь и подождать, пока с нее не закапает воск.

Как только это начнет происходить, необходимо прочитать заговор: "Растает свеча, но не растает вера моя в любовь. Да подарит мне матушка-природа мужчину, счастье и веру в светлое чувство".

После этого не нужно гасить свечу сразу, а дать ей погореть еще несколько минут.

Гадание на папоротнике поможет девушкам, имеющим нескольких поклонников. Необходимо взять столько веток папоротника, сколько претендентов, и на каждую навязать цветную нить, чтобы не перепутать. Во время гуляний веточки папоротника прижимаются к речному дну и резко отпускаются. Какая ветвь папоротника вынырнет первой, тот и будет суженым.

Приворотное зелье из трав. Ивана Купала еще называют Иваном-травником, так как в этот день, считалось, травы обретают особую силу, в том числе и для привлечения любви. Для такого обряда нужно было взять мяту и душицу, из которых нужно приготовить "приворотное зелье".

Залейте 50 грамм смеси этих двух трав кипятком и дайте постоять полчаса. Добавьте несколько капель настойки в напиток мужчине, который вам нравится. При этом произнесите: "Теперь ты мой навек, мой любимый человек. Купальский сок тебя привяжет да верный путь тебе укажет".

Немного отвара можно добавить себе в еду, приговаривая "Матушка-природа, сделай меня краше".

Как привлечь здоровье

Для этого взрослые женщины на Ивана Купала отправлялись собирать травы. Считалось, что в этот период растения имеют целебную силу и могут защитить дом и укрепить здоровье.

Собирая, нужно приговаривать: "Зілля на поміч". Самыми целебными считаются любисток, барвинок, василек, рута, жасмин, мята.

Обряды на деньги и удачу

Обряд на деньги и успех в работе. Для этого в ночь с 6 на 7 июля нужно положить несколько монеток в стакан с водой, а потом поставить его на подоконник до утра.

Утром следует взять монетки и положить их в кошелек, но отдельно от остальных. Одну из них можно взять себе, остальные - отдать близким. При этом произнесите: "Иван Купала, для тебя я ночью монетки искупала. Теперь они чисты, помогут спасти от нищеты".

Как привлечь удачу. Примите душ или ванну в ночь на 7 июля. При этом нужно произнести: "Смываю прошлое, новое принимаю. На Ивана Купала жизнь свою изменяю". Представьте при этом, что все плохое уходит от вас, а хорошее - входит в вашу жизнь вместе с чистой водой.

Ритуал на красоту

Чтобы дольше сохранить красоту и молодость, наши предки умывались купальской росой на рассвете. Считалось, что она обладает магическими свойствами, которые подарят здоровье и долголетие.