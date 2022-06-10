Футболист Роман Яремчук поделился с музеем "Голоса Мирных" историей эвакуации своей семьи
43 суток ужаса и отчаяния. Ближайшие родственники Романа Яремчука переживали российское вторжение в полуразрушенном Чернигове. Украинский футболист рассказал, кто помог их спасти, и поделился, как сам выдерживает тяжелые месяцы войны.
Своей историей он поделился с музеем "Голоса Мирных".
"Я понимал, что что-то будет. Но то, что россияне будут вытворять в нашей стране, не мог себе представить в самых страшных фантазиях", - делится Роман.
Родители его жены оставались в Чернигове. Вокруг дома, где они жили, все было обстреляно. Родственники сидели в бомбоубежище, у них заканчивались еда и вода. Через волонтеров Роман и его жена помогали привезти им хотя бы буханку хлеба и бутылку воды.
В определенный момент ситуация стала настолько критической, что Роман не знал, что делать. Тогда он обратился к коллеге по сборной Украины Андрея Ярмоленко, зная, что тот из Чернигова. Андрей сразу откликнулся - и через два дня родителей вывезли из города.
"Я волновался не за себя, а за близких, семью, друзей... И если для меня это был шок, то я не представляю, что переживают люди, которые находятся в самых горячих точках", - признается Роман.
Футболист уверен: во время войны каждый должен делать для своей страны то, что может. Как известный человек, он реализует собственную цель: привлечь как можно больше внимания мира к Украине и страшных событий, которые происходят.
Свою историю Роман Яремчук поделился с музеем "голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей нашей страны, пострадавших от войны.
Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, которые были собраны с 2014 года.
Расскажите свою историю! Это можно сделать так:
— напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
— посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
- обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.