На фронті загинув український поет Тарас Ілля: коли відбудеться прощання з Героєм
На війні загинув поет Тарас Ілля, син українських поетів Валерія Іллі та Валентини Отрощенко. Хлопця мобілізували до війська влітку цього року.
Трагічну звістку на своїй сторінці у Facebook повідомила виконавча продюсерка "Громадського радіо" Ана Море, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.
Тарас Ілля загинув на війні
У публікації Море написала, що прощання з Героєм відбудеться у вівторок, 24 вересня. Його поховають на Лісовому кладовищі у Києві.
"Якщо ви знали Тараса (Генерала), чули його вірші чи легенди про привида парку Шевченка - прийдіть, будь ласка. Приносьте лише живі квіти. Я розумію, що це робочий день та лівий берег, але Валентина переконана, що цілому світу до них байдуже, а в такий страшний день дуже хочеться її підтримати", - зазначила Ана у своїй публікації.
Також авторка поста нагадала про те, що Тарас Ілля - лауреат премії імені Олеся Гончара. Цю відзнаку він отримав у 2013 році за збірку поезії "Коріння океану".
Тарас Ілля загинув (Фото: facebook.com/ayavnebesnemore)
Тетяна Доній, викладачка КНУ ім. Тараса Шевченка, також висловилася про жахливу втрату у своїх соцмережах.
"Він був моїм студентом. Сором'язливий хлопець з іменем і прізвищем в кельтській традиції. Я мало його знала і, навіть, уявити не могла, що він воював. Героям вічна слава...", - повідомила жінка.
Тарас Ілля мобілізувався влітку (Фото: facebook.com/wbc.kyiv)
У поетичних колах хлопця називали Генералом. Захисник також належав до фанатського руху "Динамо (Київ)", у цьому колі був відомий як Невідімка.
До слова, мама Героя, Валентина Отрощенко - поетка, членкиня Національної спілки письменників України з 1991 року. Працювала на посаді редакторки літературно-мистецького журналу "Основа", є авторкою поетичних збірок "Віра" та "В зозулиній тиші".
Батько захисника також був поетом та есеїстом. Пішов з життя у 2005 році.
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