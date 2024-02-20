На фронті загинув науковець і співробітник заповідника "Хортиця" Максим Штатський

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дружини воїна Дарії Штатської у Facebook.

Що відомо про полеглого Героя

"Подробиць немає і поки не буде… 12.02.2024 року ти пішов від нас. У мене немає слів, просто в один момент наша сімʼя стала дуже маленька, замість серця - пустота, а душа з тобою. Ти завжди дякував мені, тепер скажу я - "дякую за те що ти був! Безмежно". Не забувайте, якою ціною нам дається кожний мирний ранок, кожна чашка кави, кожна спокійна мить", - написала Дарія.

На сторінці Національного заповідника "Хортиця" співробітники висловили свої співчуття родині Штатських.

"У нашому колективі та в наших серцях ще одна величезна діра. Безмежна шана і повага Герою на щиті. Співчуття родині та близьким", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Максим із позивним "Історик" служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України.

Максим із донькою та дружиною (фото: Facebook/Дарія Штатська)

Максим Штатський закінчив історичний факультет Запорізького національного університету у 2010 році. Працював науковим співробітником Національного заповідника "Хортиця". Досліджував історію німців-менонітів - представників середньовічного християнського протестантського руху.

У 2019 році на Верхній Хортиці під його керівництвом експедиція виявила майже 300 фрагментів надгробків знищеного кладовища менонітів. Згодом ці артефакти відреставрували і відкрили Меморіал Хортицьких менонітів.

У 2021 році науковець знайшов залишки центральної тумби пам’ятника першим менонітам, які проживали на запорізьких землях.

Максим Штатський досліджував історію менонітів (фото: zprz.city)

Сім'я загиблого воїна просить про допомогу. Відправити кошти можна на ці реквізити:

5375411408655855 Монобанк

5168752007913042 ПриватБанк

Родина Максима просить про допомогу (фото: Facebook/Дарія Штатська)