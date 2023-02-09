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На фронті тривають тяжкі бої. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

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Четвер 09 лютого 2023 08:59
На фронті тривають тяжкі бої. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ Терміново потрібна допомога на фронт (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На фронті тривають тяжкі бої. Добровольцям потрібно терміново сплатити автомобіль для евакуації тяжко поранених на дуже тяжкому напрямку.

Про допомогу та збір коштів попросила відомий волонтер Наталія Юсупова на своїй Facebook-сторінці.

"Дуже важко йде допомога, а на фронті тривають жахливі бої!! Люди, добровольці, просять допомоги. Треба терміново сплатити автомобіль для евакуації тяжко поранених на дуже важкому напрямі. Загальна сума 180 тис. грн, вже 102 тис. грн. Дуже прошу допомогти, 5- 20-100 грн, хто як може", – написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На фронті тривають тяжкі бої. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

На фронті тривають тяжкі бої. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

Нагадаємо, у боях за Україну загинув молодий вчений Біжан Шаропов.

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