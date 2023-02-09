На фронті тривають тяжкі бої. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ
На фронті тривають тяжкі бої. Добровольцям потрібно терміново сплатити автомобіль для евакуації тяжко поранених на дуже тяжкому напрямку.
Про допомогу та збір коштів попросила відомий волонтер Наталія Юсупова на своїй Facebook-сторінці.
"Дуже важко йде допомога, а на фронті тривають жахливі бої!! Люди, добровольці, просять допомоги. Треба терміново сплатити автомобіль для евакуації тяжко поранених на дуже важкому напрямі. Загальна сума 180 тис. грн, вже 102 тис. грн. Дуже прошу допомогти, 5- 20-100 грн, хто як може", – написала волонтер.
Реквізити для допомоги
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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